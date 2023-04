Na přelomu loňského a letošního roku ve dvaasedmdesáti letech zemřel dlouholetý správce prachatického městského hřbitova Josef Pospíšil. Prachatičtí radní po výběrovém řízení jmenovali od 1. dubna nového správce. Tím je Michal Kubička.

Hřbitov Prachatice. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Městský hřbitov ve Starých Prachaticích si Michal Kubička v prvních dnech nové funkce už prošel a je podle jeho slov dobrém stavu. Najdou se ale různé kouty a zákoutí, kde je nutné upravit detaily, aby byly příjemné pro oči návštěvníků. "Kompletně je hotová také jarní prořezávka dřevin," uvedl a upřesnil, že chce zkontrolovat veškeré cesty a cestičky mezi hrobovými místy a upravit je tak, aby byly pohodlné pro návštěvníky i pro další práci, jako je třeba sekání trávy. "Jsou místa, kde jsou kameny, a ty bych chtěl upravit, aby tam byla chůze pro návštěvníky pohodlnější," plánuje.

Ke správci Městského hřbitova neodmyslitelně patří rodinný domek před hřbitovní zdí u hlavní brány z parkoviště. I ten by Michal Kubička měl časem získat k užívání. "Zatím jsem se v něm nebyl ani podívat, ale z diskuze na vedení města vyplynulo, že je nutná jeho rekonstrukce," zhodnotil s tím, že minimálně střecha objektu není v dobrém stavu.

MĚSTSKÝ HŘBITOV V PRACHATICÍCH

- Provozní doba je od 1. dubna do 4. listopadu v době od 7 do 20 hodin; od 5. listopadu do 31. března pak od 8 do 17 hodin, to jsou otevřeny všechny vstupní brány na hřbitov.

- Po skončení pracovní doby správce, která je stanovena od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin, zůstává pro návštěvníky otevřena brána u Háječku a brána z hlavního parkoviště u místního hřbitova, ostatní brány se zamykají.

- Kontakt na správce hřbitova: 724 892 951.

- Pro veřejnost je přístupný také hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla, a to v dubnu, květu, červnu, září a říjnu v časech od 14 do 14.30 hodin, v červenci a srpnu od 10 do 10.30 a od 114 do 14.30 hodin, navíc v těchto měsících vždy první sobotu v čase 14 do 14.30 hodin. Od listopadu do března je pak možné kostel navštívit jen po telefonické domluvě a možností správce hřbitova.