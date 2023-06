Veřejné koupaliště Hulák otevírá v pátek 16. června. Radní schválili výměnu technologií na semaforu. Odborník se musí postarat o lípu v Zahradní ulici.

Lípa v Zahradní ulici. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

V Prachaticích by mohly vyrůst nové objekty pro rezidenční bydlení. Prachatičtí radní pro to nedávno určili prostor mezi ulicemi Národní a Budovatelská. Lokalitu zvolili po konzultaci s městským architektem. „Jde o městský více než hektarový pozemek, poblíž základní školy, v sousedství sídliště a s dobrou dostupností služeb,“ upřesnil prachatický starosta Jan Bauer.

Radní proto pověřili odbor investic vyhlášením veřejné zakázky na vypracování ověřovací studie pro rezidenční bydlení v této lokalitě. „Snahou je ověřit možnost zástavby pozemku urbanisticky a architektonicky kvalitním návrhem, který bude zároveň i ekonomicky atraktivní a realizovatelný,“ zdůvodnil starosta. Podrobný záměr týkající se výstavby rezidenčního bydlení v lokalitě včetně časového harmonogramu bude prezentován nejen zastupitelům, ale také veřejnosti na nejbližším jednání zastupitelstva v pondělí 26. června.

Nová technologie na semaforu

Semafor u Lázní.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováJediný prachatický semafor na křižovatce do sídliště na Lázních čeká výměna technologie. "Na základě pravidelné technické revize jsme obdrželi informaci o ukončení výroby žárovek používaných do světelného semaforu v této lokalitě,“ vysvětlil prachatický starosta Jan Bauer po jednání prachatických radních s tím, že řešením je přechod na LED technologii. S velkou pravděpodobností bude třeba zároveň vyměnit i starší typ řadiče u tohoto semaforu. „Na výměnu technologie bude v nejbližší době vypsána veřejná zakázka,“ řekl.

Hulák otevírá v pátek 16. června

Prachatičtí plánují otevřít veřejné koupaliště Hulák v pátek 16. června ve13 hodin. Otevřeno bude bude v případě příznivých klimatických podmínek. Během června pak platí otevření na Huláku v týdnu od 13 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin. Během letních prázdnin bude otevřeno denně od 10 do 20 hodin. Brány Huláku v té době zavře pouze deštivé počasí. Během léta pro krytý bazén v Prachaticích platí odstávka. Informace o tom, zda je areál otevřen, jsou k dispozici na webových stranách města Prachatice.

Letos prachatičtí radní odsouhlasili navýšení ceny vstupného, chtějí alespoň částečně zmírnit provozní ztráty areálu. Navýšení se týká celodenního vstupného. „Celodenní vstupné pro dospělé bude v letošní sezoně bude stát o třicet korun více. O dvacetikorunu si za celý den připlatí děti ve věku od tří do patnácti let, senioři nad 65 let a ZTP," uvedl jednatel Sportovního zařízení Prachatice Martin Kutlák. Novinkou v ceníku vstupného na Hulák v letošní sezoně je tzv. zvýhodněné rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě. To vyjde na 240 korun.

Lípa v Zahradní ulici potřebuje zásah odborníka

Devatenácti metrová lípa srdčitá v chodníku vedle silnice v Zahradní ulici je napadená dřevokazným hmyzem. Vyhodnotil to arborista, kterého město Prachatice požádalo o posudek. V části kmene jsou otvory od dřevokazného hmyzu, je možné, že stavební činností došlo i k poškození kořenů stromu a ve vrcholové partii stromu se objevila podélná trhlina s dřevokaznou houbou. „Na základě dendrologického posudku bylo zjištěno, že strom vykazuje známky odumírání koruny. Hrozí riziko pádu větví a pro narušení stability je nutný speciální zásah,“ popsal Václav Hesoun z odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích.

Patnáct nových občánků Prachatic přivítal místostarosta Jan Kotrba

Arborista proto uvedl, že je nutné provést zmenšení obvodu o třicet procent a zároveň snížení celkové výšky stromu na maximálně. Zároveň musí zaměstnanci města provádět vizuální kontroly stromu. Alternativou zásahu je pak kácení.