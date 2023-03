S bojovnou náladou vyrazila opozice na pondělním jednání zastupitelů v Prachaticích na současné vedení města ve snaze donutit ho, aby pokračovalo v projektování a následně s rekonstrukcí bývalé hasičské zbrojnice na Multifunkční knihovnické centrum Prachatice. Podle všeho ale vůbec nešlo o to, že by se akce knihovna zastavila. Ukázalo se, že jde spíš jen o to, jak vlastně zaplatit tak obrovskou sumu, která je podle propočtů odborníků o dost vyšší než se původně počítalo.

Bývalá prachatická hasičská zbrojnice, z níž by mohla být nová a moderní knihovna. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Letos v lednu současný starosta Jan Bauer a vedení města Prachatice uvedli, že projekt, který připravilo minulé vedení je špatně provedený a podhodnocený. Počítal s tím, že město nechá částečně zrekonstruovat a částečně dostavět objekt bývalé hasičské zbrojnice v ulici Zlatá stezka. Studie na zmodernizování celého objektu na knihovnu jedenadvacátého století existuje zhruba deset let z pera prachatického architekta a současného místostarosty Prachatic Jakuba Nepustila a jeho syna. Projekt ovšem počítá s tím, že náklady na rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice budou 90 milionů korun. Současné vedení nechalo připravené dokumenty zrevidovat a zjistilo se, že náklady jsou podhodnocené a vyjdou na 140 milionů korun. K tomu bude nutné následně zaplatit také vybavení objektu, což je dalších zhruba 15 milionů korun.

Martin Malý a bývalé vedení požádali a je přislíbená dotace z iROPna rekonstrukci 68 milion, dalších deset milionů korun je možné získat z MAS Šumavsko.

Ředitelka Městské knihovny v Prachaticích Hana Mrázová zastupitelům na fotografiích ukázala stav současného objektu a vysvětlila, jakou funkci má moderní knihovna ve městě. Kromě toho, že na jednání pozvala své kolegy z jiných knihovnen na jihu Čech, zhodnotila současný nevyhovující stav objektu v Husově ulici, kde prachatická knihovna léta sídlí. Tlumočila názory čtenářů z různých anket, kteří říkají, co všichni vědí. Knihovna je bariérová, tmavá, prostory ve studovně jsou nevyhovující, maminky nemají, kde odložit kočárky a už vůbec nemají šanci své malé děti případně přebalit. Chybí dostatečné sociální zařízení pro veřejnost i knihovnice. Jediný prostor pro pořádání akcí, je ve sklepích, kde je tma, vlhko a celou budovu ničí plísně. „Nepracujeme vůbec v příjemném prostředí,“ zhodnotila ředitelka Městské knihovny v Prachaticích Hana Mrázová s tím, že důstojnou knihovnu si Prachatice rozhodně zaslouží. V loňském roce si prachatická knihovna připomněla 100. výročí založení, ale historie knihovnictví ve městě sahá do 16. století.

„V rámci našich možností jsme moderní knihovnou a pořádáme akce tak jako jiné knihovny v celé republice, ale musíme jít ven. Využíváme prostory na radnici i jinde,“ zhodnotila Hana Mrázová s tím, že činnost prachatické knihovny v „šílených prostorách“ ocenil i hejtman Martin Kuba. „Knihovna nové prostory potřebuje,“ řekla ředitelka knihovny.

Možný způsob financování podle Martina Malého.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováMartin Malý vysvětlil, že město Prachatice má financí dostatek a zaplatit i tak náročnou stavbu zvládne. Jeho výpočty vycházely z nového, revizního posudku, který náklady odhaduje na 138 milionů korun na stavbu a 15 milionů na vybavení. „Vycházím z částky 153 milionů korun a máme schválenou dotaci 68 milionů a přislíbených dalších 10 milionů. Dalších 10 milionů korun je možné získat z investičního fondu Jihočeského kraje. Tím říkám, že z celkových 153 milionů korun by dotace mohly pokrýt 88 milionů korun. Město Prachatice by 65 milionů korun mohlo z rozpočtu financovat,“ uvedl Martin Malý. Zároveň dodal, že zaplatit 65 nebo 75 milionů korun není pro město Prachatice žádný problém. Tvrdí, že současnému vedení města to bývalé nechalo na účtech ušetřených 81,5 milionů korun. Upozornil, že dotace, které jsou slíbeny a předjednány jsou na jeden projekt nejvyšší za posledních třicet let. „Využijme toho, tohle je poslední šance. Žádná další už nebude,“ zakončil svůj Možný časový harmonogram stavby podle Martina Malého.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková příspěvek.

Současný starosta Jan Bauer ujistil, že koalice se už hned v začátku dohodla, že chce minimalizovat finanční ztráty a rozpracovaných projektech bude vedení města pokračovat. „Strávili jsme nad seznamováním se všemi projekty mnoho hodin a mimo jiné jsme do rozpočtu začlenili tři miliony korun na dokončení projektové dokumentace,“ uvedl Jan Bauer s tím, že chtěli vědět, jak je projekt připravený a jaké budou reálné náklady. „Chtěli jsme také vědět, jaké dopady bude mít financování dopady na rozpočet města,“ zdůvodnil, proč nechalo vedení Prachatic připravit revizní rozpočet. Ten ukázal, že ceny nejsou reálné, rozdíl je tam asi čtyřicet milionů korun. „Jediná reálná cena ale bude ta z výběrového řízení,“ zkonstatoval. Jan Bauer také upřesnil, že peníze, které zůstaly na účtech musí město použít na další akce. Zhruba 15 Odhad nákladů podle současného vedení města.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčkovámilionů korun musí investovat do vodohospodářského majetku.

Jasné tak je, že Jan Bauer a koalice chce projekt, který je podle nich šitý horkou jehlou, dotáhnout do konce a dobře připravit, aby se mohlo začít rekonstruovat a stavět. „Všechny akce, které byly v minulém období provedeny stály více peněz,“ uvedl. Vedení města podle slov Jana Bauera udělá vše proto, aby získali co největší množství dotačních financí. „Prachatická veřejnost má právo vědět, že tam finanční rozdíl, uděláme všechno proto, abychom to dobře připravili a následně vysoutěžili firmu,“ zakončil. Na tom se také zastupitelé shodli a odhlasovali, že na projektu knihovna v hasičárně se bude dál pracovat. V týmu, který bude na další kroky připravovat bude nejen zástupce vedení města, ředitelka knihovny, ale také zástupci opozičních stran.

- O nové knihovně v Prachaticích se mluvilo už na přelomu století. V roce 2003 se už Městská knihovna stěhovala na Velké náměstí, nakonec ale zase musela zpátky do Husovy ulice. Objekt na náměstí byl převeden na Národní muzeum a vzniklo v něm Muzeum české loutky a cirkusu.

- V roce 2012 představil architekt Jakub Nepustil (současný místostarosta města Prachatice) studii na rekonstrukci a přístavbu bývalé hasičské zbrojnice. Od té doby se řeší financování nákladné přestavby. Už tedy se náklady odhadovaly na 80 až 100 milionů korun.