Na samém začátku hlasování byly Prachatice na osmém místě. Skupina maminek z Prachatic v čele s Janou Nebesovou za velké podpory Ivety Preslové z Vimperka (Iveta Preslová byla hlavní aktérkou loňské výhry Rákosníčkova hřiště pro Vimperk, pozn. aut.), dala dohromady tým, který měl 19. února dva tisíce šest set lidí. Ti každý den posílají hlasy podle svých možností. Do hlasování se ale zapojily další stovky lidí z Prachatic a okolí.



DAŘÍ SE!

Maminky denně sledují statistiky s nárůstem počtu hlasů pro Prachatice a sdílejí je se všemi hlasujícími, aby měli přehled, jak se městu v hlasování daří.

Během jediného týdne se Prachatice dostaly na místo čtvrté. Další týden trvalo dostat se na třetí. V úterý 19. února se podařilo dostat Prachatice do čela průběžného pořadí. Za Prachatice se usadil Humpolec na místo druhé. Obě města sesadila Tachov až na třetí příčku. V kategorii měst mezi 10 až 25 tisíci hlasy ale vyhrávají hřiště první tři města. V úterý by to tak byly Prachatice, Humpolec a Tachov.

Hlasování o Rákosníčkovo hřiště podporuje také vedení města Prachatice. Zajistilo vytištění letáků s návodem, jak hlasovat. O jejich výlep po městě se postaraly maminky z Prachatic. Každý den netrpělivě čekají na čtvrtou hodinu, aby viděly výsledek. „Je to velký boj a sledování výsledků je velmi návykové. Už od tří hodin stoupá nervozita,“ potvrzuje Jana Nebesová a dodává, že nejen jí bude hlasování a sledování výsledků po skončení soutěže chybět.



PROJEKT PRO DĚTI

Za osm let vzniklo po celé republice 89 Rákosníčkových hřišť v hodnotě přes 133 milionů korun. Devadesáté si lidé odhlasovali loni a bude stát na pražském Barrandově. Letošní ročník má být závěrečný a počet hřišť má zaokrouhlit na rovných 100 kusů.

O posledních deset hřišť, která společnost vybuduje, nyní soupeří čtrnáct lokalit. V Jihočeském kraji hlasují lidé v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Týně nad Vltavou, Soběslavi a Táboře. Lokality jsou navíc rozděleny na kategorie podle počtu obyvatel.



NAPÍNAVÝ ZÁVĚR

Hlasování o Rákosníčkovo hřiště od společnosti Lidl ještě není u konce. Hlasovat se může do konce února na webových stránkách projektu a na Facebooku každý. Udělit lze denně až dva hlasy. Výsledky jsou aktualizovány každý den v 16 hodin a ukáží se nové hlasy odeslané do půlnoci dne předchozího. A poslední tři únorové dny, od 26. do 28. února, budou bez statistik. „Abychom to udělali napínavé, v posledních třech dnech nebudeme již zveřejňovat průběžné výsledky. Půjde o velké finále projektu, který dělá radost nejen dětem,“ říká Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl. Konečné výsledky zveřejní nejpozději do 10. března.



KAM S NÍM?

Na diskuzi, kde by mohla společnost Lidl Rákosníčkovo hřiště v Prachaticích postavit, je zatím brzy. Starosta Martin Malý hlasování sleduje od začátku a hlasy také pravidelně posílá. Má velkou radost z toho, že Rákosníčkovo hřiště spojilo lidi z Prachatic napříč generacemi. Nic podobného Prachatice nepamatují.