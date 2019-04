Část práce vykonali přímo na místě, partnerskou organizací pro editory stalo Prachatické muzeum, které poskytlo prostory, literaturu a připojení k internetu. V práci pak pokračovali zhruba celý měsíc doma.

Celkem bylo sepsáno 119 nových hesel a doplněno 500 fotografií. Sledovanost informací o Prachaticích tak vzrostla o tři tisíce návštěv na bezmála osm tisíc zobrazení. Díky editačnímu maratonu, zkráceně Editaton, jak se akce nazývala, mohou místní i cizí zájemci o místopis a témata spojená s Prachaticemi získat více kvalitních informací.

Jelikož stále hodně témat zbývá, mají editoři Wikipedie v plánu se do Prachatic vrátit na podzim. Mezitím se bude ve spolupráci se společností KreBul konat tzv. Klub Wikipedie, na kterém se budou moci zájemci z řad místních obyvatel seznámit s Wikipedií a zapojit se do její společné tvorby. Jsou to právě místní, kdo mají široké znalosti svého města a jeho okolí a kdo může poskytnout zajímavé fotografie a sdílet je s ostatními.

První takové setkání se uskutečně ve čtvrtek 2. května od 14 hodin v prostorách KreBul v Domě na křižovatce u Štěpánčina parku.

Setkání povede jeden z účastníků editačního maratonu, který v krátkosti představí Wikipedii. Následně bude možné se zapojit do jejího editování. Tématem prvního Wikiklubu budou sochy a sochařská díla v Prachaticích. S prostor bude i na dotazy.

Jan Lochman