Prachatičáci cestou do práce třídí odpad

Prachatice – Naučit třídit i lidi v ulicích města po cestě do práce či do školy. Toho chtělo docílit vedení prachatické radnice, když nechalo do ulic historického centra a jeho okolí rozmístit deset chytrých odpadkových košů Bigbell.

Chytrý odpadkový koš lisuje odpad a sám si zavolá popeláře. | Foto: Deník

Do chytrých košů se vejde více odpadu, v jejich okolí není nepořádek. Četnost svozu město testuje. Prachatičáci třídí - Chytré koše Bigbell vyšly na 2,18 milionu korun. Zaplatila je dotace. - Město Prachatice rozmístilo dvacet košů na deset míst. - Stanoviště tvoří vždy dvě nádoby na plast a papír. - Koše jsou uzavřené, pojmou více odpadu, odpadky nezapáchají a nevypadávají. Cílem je třídění uličního odpadu. - Chytré koše jsou napojeny na dispečink, vyváží se 1x týdně. Velké části Prachatičáků ale odpadkové koše zrovna nepadly do oka. Moderní krabice se do historického centra nehodí ani podle zastupitelů Živých Prachatic. „Žádáme o informaci ohledně frekvence vyvážení jednotlivých lokalit a vyhodnocení lokalit,“ vyzval Jakub Nepustil nedávno vedení města. Z odpovědi Marie Peřinkové, vedoucí odboru životního prostředí vyplývá, že lidé vytřídili tunu plastu a 1,3 tuny papíru. „Ty by skončily ve směsném odpadu,“ vyhodnotila po roce používání. Z hodnocení vyplývá, že první měsíc byly koše sváženy téměř každý druhý den. Pak se vyvážely jednou za týden a individuálně, když koš ohlásil zaplnění. V případě plastu to bylo 328 a v případě papíru 340 svozů. Nejvyužívanější jsou ty na Velkém náměstí a ve Věžní ulici. V dubnu město zkusilo změnit četnost svozu na jednou za dva týdny a zároveň změnilo nastavení naplnění. Vyhodnocení zatím není.

Autor: Jana Vandlíčková