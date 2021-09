V těchto dnech se pracuje v místech od Základní školy TGM směrem k hotelu Zlatá hvězda. Ulice je vstupní branou do historické části města a její vzhled se vytváří na několik desetiletí s důrazem na bezpečnost chodců i dopravy. Celková cena 1. etapy v délce 610 m od kruhového objezdu Fišerka po hotel Zlatá hvězda představuje částku téměř 70 milionů korun.

Další etapa oprav ulice 1. máje ve Vimperku začalav minulém týdnu. Práce tam jsou naplánovány do začátku prosince.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.