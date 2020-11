Strabag zkrátí opravy prachatické Slámovy ulice v Prachyticích o zhruba měsíc.

V pondělí 9. listopadu je ve Slámově ulici klid. V úterý 10. listopadu bude Strabag pokládat finální vrstvu asfaltu. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

V pondělí 9. listopadu to potvrdil Josef Pavlík, vedoucí provozní jednotky Strabag Prachatice. (Uzavírku silnice z důvodu rekonstrukce MěÚ v Prachaticích oficiálně povolil do 15. prosince, pozn. aut.) „Při stavbě samotné nebyly žádné komplikace, klimatické podmínky nám přály,“ řekl. Podle jeho předpokladů by v úterý 10. listopadu měla být položena finální asfaltová vrstva a ve čtvrtek 12. listopadu přijde na řadu instalace vodorovného dopravního značení. „Pokud vše půjde podle plánu, požádáme silniční správní úřad o předčasné užívání komunikace od pátku 13. listopadu,“ popsal Josef Pavlík.