V příštím týdnu přibude vybavení fitness centra, končí práce na malém bazénu, řemeslníci se pustili do venkovních terénních úprav. „Momentálně se například dláždí vchod k bazénu, kde bude protiskluzová dlažba,“ uvedl Miroslav Lorenc. Práce v terénu budou podle slov Radovany Kutlákové, ředitelky Sportovního zařízení Prachatice, pokračovat i na podzim.

V srpnu by měl v bazénu začít zkušební provoz. „To znamená, že bazén nemusí být v provozu denně, není to klasický provoz,“ upřesnil místostarosta a Radovana Kutláková dodala, že srpnový provoz bude sloužit k takzvanému vychytání much, aby mohl být 2. září spuštěný ostrý provoz.

Nové prostory bazénu mohou zájemci okouknout předem. Na srpen prachatické Sportovní zařízení chystá den otevřených dveří. Pravou zatěžkávající zkoušku podle místostarosty přinese poslední srpen, kdy se tu bude konat Jihočeský přebor v triatlonu. „Od 3. září už jsou nasmlouvané školy a školky na výcvik plavání,“ dodala Radovana Kutláková.