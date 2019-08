Vimperk – O dva týdny déle budou trvat práce na druhé etapě výstavby kruhové křižovatky ve Vimperku. Potvrdil to Zdeněk Kuncl, místostarosta Vimperka.

Vimperk. Ilustrační foto | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

„Firma požádala o prodloužení uzavírky o dva týdny, tedy do 25. srpna,“ upřesnil. Podle jeho slov se na zdržení podílelo budování vodovodní přípojky do nedalekého supermarketu a její kolize se všemi budovanými podzemními objekty. Navíc v ulici Sušická narazila firma na skálu, s níž se musela nejprve vypořádat. Byly tu také nalezeny původní podzemní objekty, které bylo nutné vybourat. Třetí etapa výstavby by měla začít 25. srpna. „To bude uzavřená druhá polovina ulice Sušická a nebude tak možné vjíždět do ulice 1. máje směrem do centra města. Řidiči tedy budou od tankovací stanice vyjíždět doprava směrem na Strakonice, k supermarketu budou vjíždět a vyjíždět tak, jak byli zvyklí, ale opět se při výjezdu dají směrem na Strakonice,“ přiblížil Zdeněk Kuncl.