Práce na vimperském zámku jdou od ruky

V poslední týdnech se stavební práce na vimperském zámku soustředí především na dvě činnosti. Za prvé jsou to intenzivní práce na fasádách, protože první by měla být hotová letos na podzim. Za druhé jsou jsou to práce v interiérech jižního křídla, kde jsou již hotové veškeré rozvody. Dokončuje se tak pokládka podlah, zednické vysprávky, jedno okno za druhým odjíždí na repasování.

Ještě jedna část severovýchodního křídla přišla kompletně o strop. Tentokrát však nebyla na vině dřevomorka, ale červotoč, který si pochutnal na svrchních prknech. | Foto: Zámek Vimperk

Podle informací Vojtěcha Brože, kastelána zámku, ještě jedna část severovýchodního křídla přišla kompletně o strop. Tentokrát však nebyla na vině dřevomorka, ale červotoč, který si pochutnal na svrchních prknech. Dalším problémem jsou shnilé trámy. Ty se proto budou muset opravit. V místnosti jižního křídla Horního zámku, která byla těžce zasažená dřevomorkou, jsou poškozené části trámů nahrazené protézami, trámy jsou podbité novými prkny a na ně se přitlouká rákos. Pak už přijde na řadu jen omítka, štukování a nový nátěr. Část omítky ze 60. let na fasádě přeci jenom zůstane. „Restaurátoři vybrali ty nejsoudržnější části, které na fasádě zachováme. I přesto, že rekonstrukce ze 60. let neodpovídá ani renesanční, ani neorenesanční technice, chtěli jsme ji jako doklad oprav druhé poloviny 20. století ponechat pro další generace. Vidět však nebude, schová se pod novou fasádu,“ upřesnil k dalším pracím kastelán.

Autor: Redakce