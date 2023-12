Silnice z Prachatic na Libínské Sedlo bude širší

Americká zatáčka, nahoře vpravo je odbočka na lesní cestu na Lázně sv. Markéty, tam by mohl začínat stoupací pruh silnice.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

V okolí silnice z Prachatic na Libín se po novém roce začne kácet. To proto, aby tu mohly vzniknout předjížděcí a stoupací pruhy, po kterých řidiči dlouho volají. Dočkat by se jich měli už v příštím roce. Silnice z Prachatic do Volar je cestou na jediný jihočeský hraniční přechod s Německem. Ale pro řidiče jsou některé úseky často peklo. Jezdí tu hodně kamionů a špatně se tu předjíždí, protože stoupací a předjížděcí pruhy chybí. „Projekt na rozšíření silnice je hotový, vybrali jsme už i zhotovitele. Ještě v zimě, po novém roce, se začne v některých úsecích kácet. A hotovo by mělo být během letních měsíců,“ uvedl k plánovanému rozšíření silnice jihočeský hejtman Martin Kuba.