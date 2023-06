Celkem šestnáct poboček České pošty v jihočeských městech otevře v pátek 30. června úplně naposledy. V poslední den svého provozu už ale pobočky ani neotevřou na celou standardní pracovní dobu - vyřídit si své záležitosti musejí lidé během jedné jediné hodiny.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nenápadná věta, ukrytá v hlubinách webu České pošty, informuje veřejnost: „Posledním dnem, kdy budou rušené pošty otevřeny pro veřejnost, je pátek 30. června, v omezeném rozsahu na jednu hodinu.“

To v praxi znamená, že každá z rušených poboček pošty bude mít v pátek otevřeno pouze první hodinu svojí standardní otevírací doby. Poté se pobočky pro veřejnost už napořád zavřou a nastanou vnitřní úkony v podobě finančních uzávěrek, přeskladňování nebo stěhování.

Seznam rušených pošt naleznete podrobně na webu České pošty (kliknutím zde)

Na jihu Čech se mělo původně rušit 18 poboček, seznam však doznal změn. V Jindřichově Hradci se městský úřad rozhodl zachránit dvě pobočky, na sídlištích Vajgar a Hvězdárna, a začít je provozovat prostřednictvím služby Partner+.

„To znamená, že bude zachován provoz na obou pobočkách s tím, že město bude hradit veškeré náklady s tím spojené. Česká pošta naopak bude hradit městu transakce na pobočce, a to 6 Kč za jednu operaci,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Pro zachování provozu budou zřízena dvě dočasná pracovní místa v rámci odboru vnitřní správy, po dobu trvání projektu (max 5 let). Budovy pošt si město od České pošty pronajme. Do konce tohoto roku tak bude město stát provoz pošt zhruba 1,2 milionu včetně mzdových nákladů. V dalším roce jsou předpokládané náklady ve výši zhruba 2,3 milionu korun na rok.

V Českých Budějovicích se zavírání týká těchto poboček:

U Zimního stadionu 1952/2 , České Budějovice 9 (krajský úřad)

, České Budějovice 9 (krajský úřad) Pražská tř. 2064/160 , České Budějovice 10 (Nemanice)

, České Budějovice 10 (Nemanice) České Vrbné 2327 , České Budějovice 13 (Globus)

, České Budějovice 13 (Globus) Lidická třída 177/43 , České Budějovice 3 (u Samsonu)

, České Budějovice 3 (u Samsonu) Nádražní ulice 118/6, České Budějovice 6 (u vlakového nádraží)

V Českém Krumlově zavřou dvě pošty (na Plešivci a v Urbinské ulici), v Jindřichově Hradci jedna (depo na Jarošovské), v Milevsku jedna (na náměstí E. Beneše), v Písku jedna (v Truhlářské ulici), v Sezimově Ústí jedna (na Husově náměstí), ve Strakonicích jedna (U Nádraží), v Táboře tři (na Žižkově náměstí, v Chýnovské ulici v Měšicích a ve Světlogorské) a ve Veselí nad Lužnicí jedna (v Nádražní ulici).

Česká pošta připravila informační leták pro důchodce ohledně výplat důchodu a změn. Informovat se lidé také mohou na telefonní lince 800 104 410.

Informace České pošty k výplatě důchodů.Zdroj: Česká pošta