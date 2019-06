Prachatice - Založení prachatického domova seniorů s tehdejším názvem Zaopatřovací ústav pro staré, neduživé osoby se datuje k 1. květnu 1939.

Letos proto jeho nástupce Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích oslavuje osmdesát let existence domova seniorů v Prachaticích. Při té příležitosti Hana Vojtová, ředitelka domova, poskytla Prachatickému deníku fotografie klientů z historických alb. Obrázky pocházejí z 50. a 60. let minulého století. Hana Vojtová zároveň vyzývá rodiny tehdejších klientů, zda najdou na fotografiích své předky, aby se ozvali. Pokud by někdo své příbuzné poznal, může se psát na e-mail reditelka@domovseniorupt.cz.