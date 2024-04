/KVÍZ/ Patříte mezi ty, co neváhají zastavit a prohlédnout si místo, kudy projíždějí? Rádi se touláte pěšky po Prachaticku? Pak jistě budete znát odpovědi na otázky v našem kvízu.

Poznáte, kde jsme fotili? | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Nepřeberné množství míst a zakoutí nabízí Prachaticko turistům. Také proto je nejen Šumava tolik oblíbená. My, co tu žijeme, mnohdy ani nevíme, co máme za humny. Zkuste si náš kvíz a zjistěte, jestli vůbec víte, kde žijete.

Jak dobře znáte Prachaticko? Otestujte se!