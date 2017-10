Pozemky dají poprvé v historii do dražby

Vimperk - Historicky poprvé se ve Vimperku zájemci o pozemek pustí do dražby.

Vimperk. Ilustrační fotoFoto: Deník / Leona Fröhlichová

Rozhodli o tom vimperští zastupitelé při diskuzi o prodeji pozemků v lokalitě Pod Homolkou. Řešení se nabízela dvě. Buď stanovit cenu za metr čtvereční tak, jak je běžné, nebo nechat na zájemcích, kolik jsou ochotni zaplatit nad částku podle znaleckého posudku ve veřejné dražbě.

Podle zastupitelů by měl odbor hospodářský a bytový nyní nechat vypracovat znalecký posudek a pak se pustit do zajištění dražitele s potřebným oprávněním. „Znalecký posudek už jsme zadali,“ potvrdil včera Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového.

Celkem půjdou do prodeje dva pozemky ve Slunečné ulici. V případě, že by se zastupitelé rozhodli, že pozemky prodají standardní cestou, získali by za jeden metr čtvereční pozemku necelých šest set korun bez daně z přidané hodnoty. „Dražbou se může tato částka dost podstatně navýšit,“ poznamenal starosta Pavel Dvořák.

„Je jisté, že dražitelem nebude město, ale přímo dražitel, který je k tomu oprávněný. Termín na jeho výběr máme do konce roku,“ řekl Martin Kalous.