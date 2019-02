Strunkovice nad Blanicí - Zhruba na sedm milionů vyjdou městys opravy po červnových povodních. Na zahájení oprav se ale musí čekat, bez dotací to obec nezvládne.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

„Výši peněz, které na podobné mimořádné opravy půjdou, schvalovala vláda tento týden. Příští týden by se na internetu měly objevit podmínky pro jejich přerozdělování. Jakmile se tam informace objeví, budeme žádat o dotace,“ ujistil starosta Strunkovic Karel Matějka.

Na opravu čeká zejména místní čistička odpadních vod, místy je také zanesená kanalizace. „Povodeň poškodila také veřejná prostranství a pozemky podél řeky Blanice. Jsou tam nátrže v terénu a podemleté břehy, naplavené pařezy a polámané stromy. To vše se musí odstranit,“ popisoval nynější situaci starosta. Ve špatném stavu jsou také komunikace na území městysu, utrpěly zejména povrchové vrstvy asfaltu.

Dále bylo poškozeno celé oplocení kolem fotbalového stadionu a technické zázemí hřiště. Velká voda se nevyhnula ani místní hasičárně. „Nejvíce bude stát oprava čističky a kanalizací, bude to přibližně milion sedm set tisíc korun. Opravy veřejných ploch potom na jeden milion.

Důležitá bude také úprava zeleně, veřejného osvětlení a drobného mobiliáře, kterou odhadujeme také dohromady na milion korun. Hodně poškozeno ale bylo také hřiště a jeho technické zázemí, které bude stát přibližně stejně jako oprava čistírny,“ přiblížil výši škod Karel Matějka.

Opravy podle jeho slov začnou v nejbližší době, záleží jen na rychlosti přesunu peněz. Ty bude městys čerpat z fondu ministerstva pro místní rozvoj.

„Nemůžeme nic začínat, dokud nebudou podepsané smlouvy. Samozřejmě bychom to chtěli vyřešit co nejrychleji, je to velká nepříjemnost. Splatnost faktur je ale jeden měsíc, dříve nemůžeme udělat nic, ani podepsat s smlouvy s firmami,“ zakončil starosta s tím, že nutná bude také oprava hrázek a odlehčovacích kanálů, které by v budoucnu měly povodňové vlně lépe zabránit v ničivých následcích.

Radek Štěpánek