Vlachovo Březí – Při pohledech na televizní zpravodajství sice člověku běhá mráz po zádech, ale v posledních letech se obdobné obrázky objevují až příliš často.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Letošní povodně na severu Čech se přirovnávají k událostem ze srpna 2002, občas se ještě zmíní povodeň, která zničila pět let před tím Troubky. Ale málokdo si už vzpomene na to, co postihlo Vlachovo Březí v roce 1995. Kromě místních.

Všichni měli doma naklizeno, pekli buchty a koláče a čekali na známé a příbuzné, kteří měli druhý den ráno přijet na vyhlášenou vlachovobřezskou pouť. „Byl to pátek 31. května. Druhý den v sobotu začínala pouť, takže jsem v domě měla poklizeno, měl totiž přijet syn z Písku. Už jsem spala, můj manžel ale ještě svítil. A za chvíli ho upoutal zvláštní hukot, tak mě šel vzbudit,“ popisovala začátek povodně Marie Soumarová, která bydlí ve Vlachově Březí naproti stanici technické kontroly, tedy celkem daleko od místního potoka. „V Březí bydlím celý život, dříve jsem ale bydlela na Stránce hned nad potokem. A protože tak blízko u vody není nikdy nic jisté, chtěla jsem později bydlet trochu stranou. V roce 1995 se ale ukázalo, že jsme stejně byli příliš blízko. Manžel mi říkal: Vidíš, nechtěla jsi bydlet u vody a teď jsme uprostřed potoka,“ pokračovala Marie Soumarová.

Bylo jedenáct hodin v noci. Už od večera hustě pršelo. Hukot, který sílil, ale způsobily kroupy, které se spustily z nebe a začaly ucpávat kanály. V tu chvíli začala voda stoupat, až se valila ulicí.

„Pršelo potom celou noc, do práce jsem musela jít v holínkách. Zajímavé bylo, že lidé, kteří žijí na druhé straně města, vůbec netušili, že se něco děje,“ upozornila Soumarová.

Pod Stránkou se ale chystala opravdová apokalypsa, která si později vyžádala evakuaci osob a rozsáhle poničila majetek. Rozvodněný potok totiž vytrhal vzrostlé vrby, které se vzpříčily pod místním mostkem.

Když se před místními řekne povodeň, nikdo nevzpomíná na tu z roku 2002. Ne, že by ten rok voda město neponičila, ale situace v mnoha jiných městech a obcích byla v té době daleko hrozivější. Strach o život spojený s velkou vodou tady ale přesto pamatují.

V roce 1995, tedy dva roky před povodní, která smetla moravskou obec Troubky, totiž místní prožili zatím nejhorší velkou vodu, kterou pamatují. Ta si tehdy vyžádala i evakuaci osob a opravdu ohrožovala životy.

„Šlo to neuvěřitelně rychle. Voda se zasekla pod mostem a přetékala sem na ulici. Trhala asfalt a vrstvila ho do výše. Tvořily se tarasy a zábrany, které neustále zvyšovaly hladinu. Za několik hodin jsme měli vodu pod posledním schodem, takže jsem začala přenášet cenné věci na půdu,“ vzpomínala obyvatelka Vlachova Březí Marie Soumarová.

Její muž se v těch chvílích chtěl pokusit zachránit pionýra, kterého v té době vlastnil jen několik týdnů a měl ho uskladněného v garáži. „Nepustila jsem ho tam do té vody, vždyť šlo opravdu o život,“ pokračoval Soumarová, která nakonec měla s velkou vodou asi nejméně problémů ze všech obyvatel ulice. Přes poslední schod vedoucí k jejímu domu se totiž voda už nedostala a poškodila tak jen sklep a ostatní úložné prostory na úrovni ulice. Horší to měla její teta, která bydlí v ulici hned naproti.

„Voda v ulici vířila a plavalo v ní neuvěřitelné množství dřeva a různého naplaveného materiálu. Polena narážela a tloukla do dveří. Teta se zvedla, aby se podívala, co se děje a otevřela dveře. V tu chvíli se všechna voda začala hrnout do domu a tetu porazila,“ líčila dramatickou situaci Marie Soumarová s tím, že tetě, které je v současnosti již více než devadesát let, nakonec pomohl její bratr, který bydlí také ve městě.

V tu dobu se již voda valila okny přilehlých domů a pustošila vše, co jí stálo v cestě. Lidé tak museli zachraňovat holé životy. Problém přitom způsobilo několik vzrostlých stromů, které voda přinesla z hořejších partií potoka. Ty se staly překážkou a donutily tak vodní proud, aby tekl stranou koryta. A nejjednodušší cesta, kterou mohla odtéct, byla silnice.

„Syn se skrz vodní nápor probrodil až k mostu a snažil se stromy uvolnit. To byl asi jeden z nejhorších okamžiků mého života. Nedokážu si představit co by se stalo, kdyby se kmeny pohnuly a on zmizel mezi nimi,“ uvažovala Soumarová.

Ta šla druhý den ráno do práce jako obvykle, musela se ale brodit vodou v holínkách. „Na druhé straně města vůbec nic nevěděli, ani netušili, že se něco děje,“ zakončila Soumarová.

Pouť se tehdy nakonec konala, i když byla událostmi z noci samozřejmě dost ovlivněná. Její součástí byla i narychlo uspořádaná sbírka, která měla pomoci lidem postiženým povodní. Krabici která obsahovala vybrané peníze, ale někdo odcizil.

„Nejsem člověk, který by někomu přál něco špatného. Když jsem ale viděl tu spoušť, bylo mi do breku. A potom se rozkřiklo, že schránku s vybranými penězi někdo ukradl. Říkal jsem si, že takový člověk by měl něco podobného zažít na vlastní kůži. Byla to pro nás rána, hyenismus. To překročilo všechny meze,“ komentoval vzpomínání své ženy Josef Soumar.

Na povodně ve Vlachově Březí vzpomíná také starosta města Petr Kubašta. I on upozorňuje na to, že velká voda není ve Vlachově Březí bohužel ničím neobvyklým.

„Ty povodně v roce 1995 ale byly opravdu zkouškou ohněm. Bylo to všechno velmi rychlé a byly to povodně se vším všudy, které se navíc nedotkly jen těch, kteří bydlí přímo u potoka a kteří s tím tak trochu musí počítat vždycky. Rozsah škod byl obrovský a velká byla i panika mezi lidmi. Všichni jsme se učili za chodu, jak evakuaci připravit. Od té doby už to naštěstí nikdy tak hrozné nebylo,“ vysvětloval Kubašta.

Podle něho ale stejně nejsou ještě hotové všechny protipovodňové úpravy, které by místní zastupitelstvo chtělo provést. Již několik let například prý město žádá o dotaci na odbahnění Ládů rybníka, který přetékal i v loňském roce.

„Žádost o dotaci jsme podávali znovu i v letošním roce. Jak to dopadne, bychom se měli dozvědět v září,“ uzavřel