Bezesnou noc na úterý měli v Husinci. Voda z Blanice tam ale neohrozila domy. Vedení města Husinec informovalo, že k vylití řeky z koryta došlo na třech místech u chatové osady, u Husovy skály a pod strání k bývalému Šumavanu. Řeka se v Husinci stále drží na trojce, ale přestalo pršet a hladina bude klesat.

O poznání hůř jsou na tom lidé ve Strunkovicích nad Blanicí. Kromě zaplaveného sportovního areálu, jsou zaplavené i domy u řeky. Uklízet tam zatím nemohou. Vody je všude příliš. Sportovním areálem se hrne obrovské množství řeky. „Bude trvat pár dní než opadne,“ ukazuje jeden z majitelů domů u řeky Vladimír Schönbauer na rozvodněnou Blanici, která se ještě v úterý před polednem valila přes hřiště, střelnici i areál pro děti. Z vody trčely jen lavičky, prolézačky a další vybavení. „Vypadá to tu jak na Václaváku. Pořád se někdo jezdí koukat, jak to tu vypadá,“ konstatuje a ukazuje na svého bílého labradora se slovy: „Ten jedinej z toho má radost.“

Voda z Husinecké přehrady stále přetéká bezpečnostním přelivem:

Husinecká přehrada v úterý 17. září 2024. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Vladimír Schönbauer svůj dům ochránil. Má postavenou protipovodňovou zeď. I tak se ale spolu s manželkou střídají ve sklepě a vodu vybírají lopatkou. „Na čerpadlo to není, ale mám tam kotel. Voda tam být nemůže, tak lopatkujem,“ vysvětluje s tím, že jeho sousedé mají sklepy vody plné. Aby ne on i jeho soused stojí na zahradě v holinkách a vodu mají do poloviny lýtek. Drsnosrstému jezevčíkovi Galovi jeho souseda kouká z vody v zahradě jen hlava.

„Jsou na tom lidé jinde hůř,“ konstatují oba Strunkovičáci a dál pozorují silný proud, který se řítí kolem jejich domů do sportovního areálu. Pozorují to už čtyři dny, nic jiného dělat nemohou. Vzpomínají, že naposledy bylo tolik vody v roce 2013. Pomohla protipovodňová opatření. „Největší nápor vody odteče na druhou stranu, tentokrát ale bylo a je vody příliš,“ konstatuje Vladimír Schönbauer. Do úklidu se pustí zhruba na konci týdne. A budou si muset pospíšit. „Vysychat to bude dlouho a zima na krku,“ povzdechl si.

Rozvodněná Blanice v Husinci: