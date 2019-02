Kvilda – Byl na Kvildě pekař. Chlap jak hora a nebál se snad ani čerta. Zvláště když ho ještě nikdy nepotkal. Jenže to byl taky pěknej vejtaha, obzvlášť měl-li v sobě nějakou tu skleničku žitný či půllitr zlatavého moku ze schwarzenberského pivovaru.

Ilustrační foto | Foto: Deník



Jednou takhle po Velikonocích seděl s kumpány v místní hospodě naproti kostelu sv. Štěpána a při pivě se probralo vše možné. Zima sice byla ta tam, ale že byla toho roku zvláště krutá, odnesla sebou i několik sousedů.

Na hřbitově za kostelem vyrostlo hned sedm litinových křížů a na hodinu cesty vzdáleném rozcestí u Bučiny se vedle Božích muk objevilo několik zbrusu nových umrlčích prken. Na Šumavě mají totiž takový zvláštní obyčej. Nebožtíka před pohřbem položí na prkno a často jej ještě zašoupnou do sněhový díry. Zem tu bývá tuze promrzlá a leží-li na ní navíc na dva metry sněhové peřiny, do roztroušených samot se vůz pro rakev nedostane.

A tak nebožtík musí v té přírodní chladničce počkat, až budou podmínky pro funus příhodnější. Když pak nebožtíka uloží do požehnané půdy hřbitova, prkno ozdobí, někdy i veršovánkami připomínajícími zesnulého je opatří a někde u kapličky, Božích muk či jen tak u rozcestí vystaví. Tak připomíná zemřelého, dokud stejně jako on nezetlí.

Ale zpátky k našemu pekaři a jeho spolustolovníkům. Při vzpomínání na ty, kteří se jara nedožili, přišla řeč i na umrlčí prkna. A pekař začal, že je tak krásného materiálu škoda, a že on by zrovna potřeboval novej vál na zadělávání těsta. „Tak si tam pro jedno dojdi,“ popíchl pekaře místní učitel a nemusel to dvakrát opakovat. „Taky že jo, má se na něm válet nebožtík, nebo pecen chleba,“ holedbal se pekař a místo uznání si vysloužil další posměch. Těsto se válí a řeči se vedou. Zvláště v útulné krčmě, když v kamnech oheň příjemně praská.

No, náš pekař furiant se namíchl, sebral kabát, čepici a vyrazil do tmy. Kolem pily zahnul k Bučině a jak se tak vzdaloval od lidských příbytků, začínal litovat, že se nechal vyprovokovat k takové bohapusté ničemnosti. Jenže pýcha mu nedala a jen narazil čepici více do čela. Po necelé hodince stál u křížku, kolem nějž, jak plůtek, vyrůstalo ze země půl tuctu umrlčích prken. Ze smrkové větvičky si udělal loučku, rozžehnul sirku a prohlížel si jedno prkno po druhém. To poslední bylo po Dlouhým Sepovi, který se před Vánoci tuze nešikovně zranil při svážení dřeva a na Popeleční středu si ho vzal Pán Bůh k sobě. Zanechal tu devět dětí a chudáka ženu se starou polorozbořenou chalupou a hubenou kravkou na krku. Pekař chvíli váhal, už se chtěl vrátit, ale pak si vzpomněl na druhy v hospodě.

Rychle vytrhl Sepovo prkno a chystal se upalovat domů. Jenže, ač jindy zvedl ze země dva pytle mouky najednou, tentokrát ho prkno tíhou srazilo k zemi. A kdyby jen to. Kolem se začaly vynořovat divné mlhavé přízraky a tahaly ho za ruce, nohy i vlasy, smýkali s ním sem a tam. Pekař sebral všechnu sílu, vytrhl se ze sevření duchů a pelášil domů.

Od té doby byl jako vyměněný, do hospody nezašel a bál se i zaštěkání psa. A prkno? To se samo vrátilo na své místo a poté, co se ona noční příhoda roznesla mezi okolní lid, se již o podobnou taškařici nikdo druhý nepokusil.