Prachatice - Rekonstrukce je zatím pod čarou, i když rozpočet počítá s více než sedmnácti miliony.

Hradební ulice rozhodne to, zda město získá dotaci. Prachatičtí musejí počkat do konce března. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Od minulého pátku je podle Jaromíra Markytána, vedoucího odboru investic MěÚ Prachatice, známa firma, která by mohla zrekonstruovat ulici Hradební v Prachaticích. Zatím ovšem není jisté, zda na opravu dojde. Město podalo žádost o dotaci do ROP Jihozápad, která by mohla pro rekonstrukci zajistit až osm milionů korun na nový povrch komunikace. „Postoupili jsme do dalšího kola a naši administrátoři postupně doplňují dokumenty, které jsou k získání dotace potřeba," dodal. V rozpočtu Prachatic na letošní rok je oprava zahrnuta takzvaně pod čarou, tedy jako akce v přednostním zájmu. „Bez dotačních peněz opravovat nebudeme," ujistil starosta Martin Malý.



Rozpočet počítá na opravu sítí, chodníku na levé straně, přípojek a všeho, co k celkové rekonstrukci patří, s částkou přesahující sedmnáct milionů korun. „Cenu ale může snížit výběrové řízení," odhaduje vedoucí odboru investic Jaromír Markytán. Upřesnil také, že rozhodnutí o dotaci padne do konce března. V případě, že bude město s žádostí úspěšné, bude ulice opravena od křižovatky do ulice SNP až ke katastrálnímu úřadu.



Samotná realizace oprav v Hradební ulici je podle Jaromíra Markytána plánována na etapy. Současně totiž musí město zachovat vjezd do areálu hospicu, kde bude i letos pokračovat rekonstrukce kláštera. „Musíme proto zajistit zásobování této stavby potřebným materiálem," vysvětlil.