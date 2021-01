Objekty, na které navazuje poštovní dvůr, jsou v havarijním stavu. „Máme v hlavě projekt. Ve dvoře chceme zdemolovat nevyužívané kolny a v budovách zase připravit devět nových a zrekonstruovat šest stávajících bytů,“ vysvětlila.

Letos chce vedení města kompletně připravit projektovou dokumentaci a zažádat o dotační peníze. „Bez dotace to nezvládneme, odhadujeme náklady na čtyřicet milionů korun,“ řekla starostka s tím, že pokud by dotace byla, může se začít s opravami ještě letos. Dvůr by pak mohl poskytnout novým nájemníkům, kteří by měli být podle dohody ve vedení města ve věku 65+ zázemí pro odpočinek s lavičkami. „Dvorek bychom zároveň chtěli propojit s areálem základní školy novým vstupem,“ popsala starostka.