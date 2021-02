Zdroj: Deník / RedakceNa pana Kukačku vzpomínají nejen jeho kolegové, ale hlavně přátelé včelaři. Jejich předsedkyně Miroslava Prokešová se za všechny členy s Miloslavem Kukačkou loučí:

Milý příteli, kamaráde, nechce se nám věřit tomu, že ty velký bojovník, jsi ten poslední boj nevybojoval a opustil jsi nás. Vzpomínám na to, jak jsi mě poprvé přivedl do výboru včelařů s tím, že je třeba nejen včelařit, ale také pracovat pro ostatní. A to je přesně to, co jsi dělal ty. Členem Českého včelařského spolku jsi byl od roku 1985 a od té doby jsi se nevyhýbal žádné funkci. Jako pokladník jsi se staral o to, aby organizace prosperovala. Přivedl jsi ke včelaření celou řadu mladých lidí a byl jsi vždy ochotný pomoc a poradit.

Příští rok slaví naše organizace 100 let od založení a já věřila, že ti předáme jedno z nejvyšších včelařských vyznamenání. Už to, bohužel, nestihneme, ale věř mi, že na tebe budeme vzpomínat.

Vím, že tvůj syn, kterého jsi vedl k včelaření a který jde ve tvých stopách, už tvým včeličkám řekl, že hospodář zemřel, ale nemusíš mít strach, on se o ně dobře postará. Já Ti slibuji, že se budeme snažit, aby to na čem ti záleželo, spolkový život včelařů, dál pokračoval a aby jsme Tě nezklamali. Čest Tvojí památce.

Rozloučení s Miloslavem Kukačkou se uskuteční v příštím týdnu v úzkém kruhu rodinném.