Prachatický cestovatel šlape domů na kole a cestou chce získat peníze pro kamaráda Adama z Prachatic a jeho rodinu.

Tadeáš posílá pohledy všem, kdo chtějí. Peníze, co zbudou, předá Adamovi. | Foto: Deník / Redakce

Před pár dny se Tadeáš Šíma pustil do dalšího dobrodružství na kole. Tentokrát má před sebou sedm tisíc kilometrů dlouhou cestu z Ománu. A protože mu není lhostejný osud těžce zraněného kamaráda Adama a jeho rodiny z Prachatic, rozhodl se, že po trase, kterou chce zvládnout do května příštího roku, bude pomáhat. Už při minulé cestě Afrikou Tadeáš posílal kamarádům a známým, kteří chtěli, pohlednice z cesty. Tentokrát bude posílat taky, ale zároveň to bude pro dobrou věc. Jeho projekt se jmenuje Pohled pro Adama a zapojit se může každý. Stačí, když zájemce pošle přes facebook Tadeášovi zprávu odkud a kam chce pohlednici poslat. Zároveň pošle na jeho číslo účtu 200 korun. „Z částky vezmu pouze obnos pro zakoupení pohlednice a známky do Evropy, tedy asi 30 až 50 korun, podle státu, odkud budu posílat, a zbytek půjde Adamovi, jemuž vybrané peníze předám ihned po mém návratu do Prachatic,“ vysvětlil Tadeáš Šíma.