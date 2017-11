Portusáčku plínky nevadí

Prachatice - Koncem října byla dovršena náročná rekonstrukce prostor ve starých kasárnách a ve středu 1. listopadu přivítaly první děti „tety“ ve zbrusu novém zázemí DS Portusáček 2.

Plínky a dudlíky, smích a první žvatlavá slůvka – teď místo rázného vojenského kroku a drsných vtipů se vracejí ozvěnou dlouhých chodeb a nově zrekonstruovanými prostorami historické budovy bývalých kasáren v Prachaticích. Pokud by se nějakým hnutím osudu podařilo zvídavému cestovateli časem nastavit místo 15. září 1875, kdy byla zbrusu nová budova kasáren obsazena 18. praporem polních myslivců, datum o takových 142 let a několik dní později (při cestování časem se stane ledacos), mohl by si hned také objednat sezení, či spíše ležení, na pověstné Freudově pohovce. Ocitl by se totiž uprostřed čilého ruchu, kdy stavební práce právě vystřídaly něžné ruce hodných tet z RC.

Sluníčko a stěny kdysi dočasného domova tvrdých mužů zabydlely malbami roztomilých zvířátek a pohádkových postaviček. To vše proto, aby se dětem, budoucím uživatelům prostor, podařilo lépe překonat první okamžiky odloučení od rodičů.

Jak už to bývá nejen v pohádkách, idylickému obrazu předcházely měsíce náročných projektových příprav a ještě náročnějších stavebních úprav.

Pořídily se herní a výchovné prvky, nábytek, postýlky, elektronický evidenční systém.Jednoduše se to „se“ napíše, ale kdo někdy rekonstruoval třeba jen bytové jádro nebo postavil boudu pro psa, ví, že za tím „se“ je schována spousta práce konkrétních lidí – Terka, Petr, Michal z Portusu – bez nich a jejich obětavého úsilí ve volném čase by to nebylo možné.

Velikou pomocí byl i vstřícný přístup Města Prachatice, pronajímatele prostor v kasárnách, především při výměně oken.

Začátkem listopadu překročily práh Portusáčku 2 první děti – Viktorek, Vilmička, Samík, Daník, Filípek a Elenka (nejmladšímu dítěti je 14 měsíců, nejstaršímu 2 a půl roku). Jejich rodiče tak získali možnost věnovat se svému zaměstnání s vědomím, že o jejich děti je s láskou a péčí kvalifikovaně postaráno.

RC Sluníčko rozšířením poskytovaných služeb o DS Portusáček 2 vytvořilo kompletní nabídku péče o děti od 1 roku věku až do předškolního věku. Flexibilním přístupem k potřebám rodičů umožnilo překonat zásadní překážku v uplatnění na trhu práce a zvýšit jejich konkurenceschopnost.



Jitka Kotrbová, Portus Prachatice o.p.s.