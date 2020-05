Poprvé ven bez roušek

Poprvé bez roušek můžeme dnes vyrazit beztrestně ven. Úplně všem „bubákům“ ani tak neodzvonilo. Mít roušku v kapse je ale stále nutnost. Vejít do restaurace či obchodu bez roušky je zapovězeno. Na to by si jeden i zvykl.

Jana Vandlíčková: Váš člověk v Deníku | Foto: Deník / Redakce