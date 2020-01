Ten v Prachaticích začne až v polovině března. Koordinátoři svozu měli reagovat na mírnou zimu a vyslat svozová auta pro hnědé nádoby, které na mnoha místech přetékají, už nyní. Ale třeba to ještě někoho trkne. To Vimperáci se nebojí a v zimě sváží jednou za dva týdny. Pravda jejich poplatek je 636 korun ročně. Cena vodného a stočného je od ledna o 1,70 koruny vyšší.

Na čtyři měsíce. Od května ji stáhne snížená sazba daně z přidané hodnoty. Prachatičtí proto zaplatí o ještě méně než v roce 2019, a to o 1,80 koruny. Kubík vody vyjde od května na 78,32 koruny. Ovlivnit cenu by radnice mohla jen v případě, že by vodu přestala nakupovat úplně. To se s velkou pravděpodobností nepodaří, i když zvýšit podíl vlastní vody se povedlo. Radost mají i ti, kdo berou teplo z městského systému. Letošní cena je o pět korun nižší, teplo stojí 694 Kč za GJ. Prachatické poplatky průvan v peněženkách neudělají, i tak má radnice prostor, kde ještě vychytat mouchy.