Ceny za svoz a likvidaci odpadů řeší jak ve Vimperku, tak v Prachaticích. Novou vyhlášku v minulém týdnu schválili v Prachaticích a cena za osobu a rok se v bývalém okresním městě měnit nebude. Zůstane na 500 korunách. Ve Vimperku lidé platí 635 korun.

Sběrný dvůr v Prachaticích je lidem k dispozici denně. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

O vyhlášce a případném zdražování budou diskutovat na konci října také zastupitelé Vimperka. „Nemáme úplně dobré číslo na osobu v jednom roce, co se směsného komunálního odpadu týká. Vychází nám to na více než dvě stě kilogramu na jednoho obyvatele,“ vysvětlila vimperská starostka Jaroslava Martanová s tím, že město chce lidi více motivovat ke třídění, což by mělo být součástí v říjnu schválené nové vyhlášky. (Prachatice mají vypočten odevzdaný směsný komunální odpad na 160 kilogramů na osobu a rok. I tak Prachatice z rozpočtu doplácí kolem sedmi milionů korun, pozn. aut.)