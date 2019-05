/ANKETA/ Pes je drahá legrace. Alespoň ten, který je se svým majitelem ubytovaný v panelovém domě. V Prachaticích stojí každý rok rovnou tisícovku, ve Vimperku o dvě stovky méně. Rozdíl mezi Vimperkem a Prachaticemi není jen ve výši platby.

Sáčky na psí exkrementy. | Foto: Deník/ Petr Zbranek

Zatím co vimperští pejskaři mají k dispozici stojany s pytlíky, ti Prachatičtí si musejí doma napěchovat kapsy. V ulicích takový stojan nenajdou. Město jim podle Marie Peřinkové z odboru životního prostředí nabízí, aby si pytlíky po zaplacení poplatku vyzvedli na Městské policii.



Prachatičtí zkoušeli stojany s pytlíky po městě rozmístit, ale prý je vandalové ničili. A tak je prostě zrušili.



Při zaplacení poplatku se naskýtá otázka, co za poplatek vlastně prachatický majitel psa dostane. V předchozích letech někteří radní navrhovali, aby město za prachatický poplatek, po vzoru jiných měst, přispělo majitelům psů na čipování. Neúspěšně.



Peníze vybrané do městské kasy od pejskařů by logicky měly sloužit hlavně na úklid zapomenutých hromádek po psech, kterých je na městských trávnících jak hub po dešti. Proto tyhle „páníčky“ asi nejvíce proklínají maminky malých dětí a chlapíci, kteří trávníky sekají a jejich nůž na sekačce funguje jako rozmetadlo. V tuhle chvíli by se možná hodilo peníze z poplatku za psa použít na psí toalety. To by bylo na všech stranách spokojenosti dost.