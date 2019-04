Podle slov Rostislava Eichnera, jednatele Technických služeb, se žádná změna v pátek ani v pondělí nechystá. „Naši lidé svážet budou. Problém obsadit tyto služby není. Vzhledem k tomu, že za práci ve svátek je příplatek, nesetkávám se s tím, že by nikdo nechtěl jít do práce,“ uvedl Rostislav Eichner.

Otevírací doba Sběrný dvůr v Prachaticích bude otevřený v sobotu od 8 do 16 hodin.

Sběrný dvůr ve Vimperku bude otevřen také v sobotu, a to od 14 do 18 hodin.

Na Velký pátek a Velikonoční pondělí zůstanou sběrné dvory zavřené.

Jinak to je ale ve sběrném dvoře. Ten zůstane v pátek i v pondělí uzavřený. Prachatičtí tak mají v podstatě jedinou možnost, a to vyvézt nepořádek v sobotu. To bude otevřený standardně.

Ani ve Vimperku nezůstanou plné kontejnery s odpadem. Podle informací od Marie Hejlkové z Městského úřadu ve Vimperku je svoz odpadu zajištěn i ve svátky dle klasického harmonogramu.

Sběrný dvůr bude, stejně jako v Prachaticích, otevřen jen v sobotu. Žádné omezení ale nepocítí zahrádkáři, kompostárna zůstane otevřená. „Problém s tím, že by nikdo o svátcích nešel do práce, nemáme. Spíše naopak, přeci jen je za svátek příplatek,“ uvedl Jan Král, jednatel Městských služeb Vimperk.