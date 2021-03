Nové veřejné osvětlení na Velkém náměstí by chtělo vedení města Prachatice instalovat ještě letos. Původně chtěli radní lampy vyměnit už v loňském roce. Podle starosty Martina Malého ale raději vyčkávali, jak dopadne hospodaření města za loňský rok a jaká bude výše rezervního fondu. Ke konci roku v něm zůstalo sto milionů korun.

Veřejné osvětlení na prachatickém náměstí je hodně poškozené. Nové bude ještě letos. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Většina sloupů lampy jsou nabourané od aut, mnohé byly vyvrácené a není ani možné je srovnat,“ zhodnotil stav starosta s tím, že už nesplňují přísné podmínky na svítivost. Vybrat nové lampy trvalo zhruba půl roku. „Hledali jsme takové osvětlení, které by se hodilo do historického jádra města,“ doplnil Martin Malý. O výměně osvětlení mluvil prachatický starosta už loni před letními prázdninami. Tehdy pro Prachatický deník upřesnil, že město má zpracovaný pasport veřejného osvětlení a podle stáří jednotlivých lamp přistupuje k postupné výměně v místech, kde je to už potřebné.