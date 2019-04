Pro příklad uvedl, že v okrese České Budějovice je k zajištění pohotovosti pro dospělé pacienty k dispozici 92 ambulantních lékařů, ale na službách se podílí jen 15 z nich.

„Přitom, kdyby byli zapojeni všichni, připadly by na jednoho lékaře čtyři služby za rok. U dětské pohotovosti by to vyšlo na 11 služeb ročně,“ píše v dopise Petr Studenovský s tím, že nezmění-li lékaři svůj přístup, budou na pohotovostech scházet i během a květnových svátků.

„A pokud se situace nezmění, bude muset kraj požádat občany, aby navštívili své obvodní lékaře a domluvili se s nimi v této době na případném ošetření v jejich ordinacích,“ stojí dále v dopise.