Auta měla původně vyrazit v pondělí večer na slovenskou hranici, to se během pondělí změnilo na trasu k hranici maďarsko – ukrajinské. V pondělí v půl sedmé večer měla Michaela Veselá a její spolupracovníci naplněné dvě dodávky a čekali na pokyn od koordinátora ukrajinské církve v Praze Nikolaje. V jedné z nich zbývalo něco málo trochu místa, a tak Michaela Veselá plánuje nakoupit za darované peníze potraviny a hygienické potřeby.

Jak pomoci Ukrajině. Kam můžete nosit dary, kde nabídnout svoji pomoc

„Jenže koordinátor Nikolaj nám v sedm večer volal, že cesta je uzavřená. Ukrajinská vláda dává stopku všem, kteří se jakkoliv snaží dostat na Ukrajinu materiální pomoc. Argument je pochopitelný, ale pro nás dost nepříznivý. Hlavním důvodem je, že chce mít materiál pod kontrolou, měl by směřovat do centrálního skladu, odkud bude dál distribuován,“ doplnila vysvětlení. Dobrovolníci z Prachaticka proto s odjezdem naložených dodávek vyčkávají celé úterý. Věří, že průlom může nastat možná někdy ve středu a pak vyrazí na cestu. „Zatím nevíme. Druhá varianta je, že bychom náš sesbíraný materiál převezli do Prahy, a tam by počkal, než bude možné ho převézt přes hranice,“ uzavírá Michaela Veselá. Situace se mění z hodiny na hodinu. Nezbývá než čekat na pokyn k odjezdu.