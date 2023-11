Prachatická neziskovka Prevent pořádá sbírku obnošeného oblečení, bot a spacáků. Darované věci poputují lidem bez domova, kteří navštěvují kontaktní centra organizace.

Sbírku ošacení organizuje Prevent 99. Věci je možné nosit na prachatickou pobočku.Zdroj: Prevent 99Provětrejte šatník a věci, které nenosíte, darujte potřebným. „Víte, že i jediný pár ponožek pomůže? Pro člověka, který žije na ulici, může znamenat záchranu před omrzlinami,“ říká Hana Bauerová z prachatického Preventu 99. Právě tahle neziskovka s příchodem chladnějšího počasí organizuje celou zimu sbírku ošacení. Někteří klienti kontaktních center Prevent 99 potřebují vyměnit oblečení a boty, aby na ulici přečkali přicházející zimu.

Odevzdané věci nemusí být nové. Vítané jsou všechny typy zimního ošacení, spodní prádlo, ale také spacáky, teplé deky nebo karimatky. „Každý darovaný kus oblečení nebo pár bot najdou využití,“ vyzývá případné dárce. Věci je možné nosit do Kontaktního centra Prevent 99 v Prachaticích na adresu Primátorská 76 v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin.