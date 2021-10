Na křižovatce směrem z Volar na Lipno už kdysi pomník býval. Vzpomínal na oběti I. světové války, ale byl za minulého režimu odstraněn. Volarští novým pomníkem chtějí vzdát hold všem volarským obětem uplynulých let. „Na původním pomníku byla konkrétní jména obětí první války. Tentokrát nic takového neplánujeme,“ ujistil starosta.

Návrh pomníku, který by měl být v polovině listopadu ve volarském parku u nádraží. | Foto: Reprofoto: Deník/Jana Vandlíčková

Oběti zla a násilí z Volar budou mít ve městě nový pomník. Starosta Volar Vít Pavlík potvrdil, že zhruba třímetrový monument z dílny sochaře Václava Fialy je z devadesáti procent hotov a ke konci října bude usazen do parku u nádraží.

