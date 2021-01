Jaroslav Matějka, který byl starostou Bechyně v letech 1998 až 2014, se s Miroslavem Kalouskem potkával v zastupitelstvu. „Jeho členem byl do roku 2010. Na jednání příliš často nechodil, byl na tom úvodním, pak už spíš výjimečně, protože neměl tolik času, což je logické. Když jsem byl starostou, tak jsme spolu vycházeli dobře. Je třeba říct, že pomohl Bechyni s řadou dotací, takže i díky němu jsme mohli zrekonstruovat plavecký bazén nebo hřiště na stadionu, které tak získalo nový umělý povrch,“ uvedl Matějka a připomněl, že bývalý ministr financí je známý jako aktivní sportovec. Od dětství chodil na ping-pong a na tenis, bechyňskému sportu se proto snažil pomoct.

„Teď se sice vzdal poslaneckého mandátu, ale myslím si, i když ruku do ohně za to nedám, že má připravený další tah a není to ani zdaleka jeho konečná,“ domnívá se exstarosta. „Podle mě má připravený nějaký další tah, on byl vždycky ve všem vepředu. Když to řeknu šachovou terminologií, o tah dva tři napřed, a měl to dobře srovnané. Myslím, že se od něj ještě dočkáme nějakého překvapení,“ dodal Jaroslav Matějka.

Jako skvělého člověka a výborného tenistu zná Miroslava Kalouska předseda tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně René Hartl. „Je to ostatně také dlouholetý člen našeho oddílu. Tenisu se věnuje od raného mládí, chodí pravidelně, máme ho doteď registrovaného jako hráče. Dění v oddíle se účastní pravidelně a je víc než jeho platným členem. Těším se, že ho tu teď budeme vídat častěji,“ řekl ke Kalouskově konci ve Sněmovně předseda bechyňských tenistů. Také on nevěří, že se táborský rodák úplně vzdá politiky. „Je to totiž neskutečně pracovitý člověk, který v politice strávil více než čtvrt století. Kde se bude chtít dál etablovat, je ale otázka, nikdo mu do hlavy nevidíme,“ podotkl.

Také současný starosta Bechyně Pavel Houdek považuje Miroslava Kalouska za výraznou osobnost. „Dá se říct, že půl lidí ho milovalo, půl zase nesnášelo. Co chystá dál samozřejmě nevím. Pro Bechyni udělal hodně svou podporou místního sportu, konkrétně podporou rekonstrukce sportovního areálu,“ shrnul starosta.