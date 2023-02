Přesný termín dokončení stavby zatím není známý, v lednu se na ŘSD měly přijímat nabídky na zhotovitele stavby. Otvírat by se měly v březnu. Termín na dodání stavby je 18 měsíců.

"V ideálním případě by mohla být budova připravená k nastěhování na konci příštího roku," dodal. Do doby, než bude budova policejní stanice postavená, využívají policisté budovu v Ševětíně.

Dálniční oddělení se zpravidla plánují na padesátikilometrový úsek dálnice. Oddělení v Borku má plánovaný koncový stav 33 policistů, v současné době zde slouží 14 policistů. Pokrývají úsek od Veselí nad Lužnicí až po Úsilné. Jedná se o úsek mezi 107. až 130. kilometrem dálnice.

"Jak bude pokračovat výstavba dalších navazujících úseků dálnice, například obchvatu Českých Budějovic, tím se bude i navyšovat působnost dálničního oddělení Borek," dodal Jiří Ondruška. Nejjižnější část dálnice D3 by mělo v budoucnu spravovat dálniční oddělení v Kaplici. Jeho působnost by měla končit až u hranic s Rakouskem.

"Harmonogram se zatím posouvá, stavebník totiž na úrovni kaplického nádraží narazil na podmáčené území a bude tam provádět geologický průzkum. Podle předpokladů to vypadá, že se stavba o zhruba rok prodlouží. Kdy se dostaneme na rakouské hranice, je proto spíše otázka na investora stavby resp. jejího zhotovitele," upřesnil Jiří Ondruška. Na oddělení je plánovaný stav také 33 policistů.

V budoucnu by mělo v souvislosti s výstavbou dálnice D4 od Prahy ze směru na Písek vzniknout i dálniční oddělení poblíž křižovatky Lety na Písecku, poblíž Čimelic. Oddělení by mělo být hotové koncem příštího roku.

Nejčastější přestupky

"Na dálnici jsou přestupky specifické. Stěžejní je pro nás bránit stání na dálnici, vyhánět zaparkovaná nákladní vozidla. Dělají to hlavně cizinci, kteří zastaví na sjezdech z dálnice, a tam čerpají povinnou přestávku. Hlavní náplní práce dopravních policistů je, aby udrželi dálnici čistou a průjezdnou bez překážek. Každý den udělujeme někomu pokutu, a to ve výši do dvou tisíc. Problém vychází to z toho, že není dostatek odpočívadel. Nyní se staví dvě odstavná parkoviště včetně benzinové pumpy u Chotýčan, takže by se situace měla časem zlepšit, " míní vedoucí boreckého dálničního oddělení Roman Trhlík.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Další náplní práce dopravních policistů je měření rychlosti, a to buď ručním laserem či civilním autem se skrytým laserem. "Než nás trumfli kolegové z družstva s 227 km/h, tak jsme měli rekord: řidiče na převozních značkách, s nepojištěným bavorákem, naměřili jsme mu 195 km/h," dodal Roman Trhlík. Navíc to nebylo na dálnici, ale na úseku silnice, kde je povolena nejvyšší rychlost pouze 110 km/h. Dálniční policisté totiž nemají na starosti jenom dálnici, ale i přilehlé úseky silnic.

Rekordmana s téměř 230 km/za hodinu zachytila jiná složka policistů na dálnici poblíž Neplachova. "Podařilo se to kolegům z oddělení silničního dohledu, kteří mají celokrajskou působnost. Vypomáhají tam, kde je zrovna potřeba, například při doprovodech nadrozměrných nákladů, zajišťování různých sportovních a kulturních akcí, nebo pokud se dozvědí o pořádání nějakého tuning srazu nebo nelegální rallye. Jednalo se o cizince. Přestupek tohoto typu dle platné legislativy nelze řešit na místě, ale musí jít do správního řízení. Hrozí mu kromě pokuty také zákaz činnosti, měl by tedy minimálně na půl roku přijít o řidičák," upřesnil Jiří Ondruška.

Na dlouhém úseku je dohled obtížný, lidé si tak navykli jezdit bez dálničních známek. "Dennodenně narazíme na několik lidí, kteří jedou bez dálniční známky. Někdy se ji snaží ještě na poslední chvíli zaplatit. Nedávno to udělal jeden řidič s polskou dodávkou, kolegům pak ukazoval, že ji má zaplacenou. Udělal to však až pět minut poté, co si všiml policejní hlídky. V systému se však přesně zobrazí, kdy byl poplatek uhrazen," popsal jeden z triků řidičů Roman Trhlík.

Naštěstí na svém úseku dosud nemuseli řešit jednu z nejnebezpečnějších situací, a to náhlé přejetí řidiče do protisměru, které by mělo za následek dopravní nehodu. "V tomto případě máme štěstí, že je dálnice směrově rozdělena a oddělena svodidly. Ony také nezachrání všechno, ale zatím se nám to tu nestalo," dodal. Nájezdy jsou podle mínění policistů na jejich úseku dálnice udělané dobře. "Byly dodány také velké značky s rukou, čímž by mělo být nechtěné najetí do protisměrné části dálnice minimalizováno," doplnil Jiří Ondruška.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Naposledy k podobné situaci došlo před zhruba třemi lety poblíž Tábora. "Starší muž najel do protisměru a ujel zhruba osm kilometrů, než si to uvědomil a sjel z dálnice. Šlo ale o ojedinělý případ," upřesnil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Pokud už k takové situaci dojde, následný postup je jasný: řidič musí co nejrychleji a bez otáčení zastavit v odstavném pruhu, tedy co nejvíce vlevo u krajnice, zapnout varovná světla, obléknout si reflexní vestu a schovat se za svodidla. Neměl by také zapomenout na umístění bezpečnostního trojúhelníku a především okamžitě volat policejní linku 158.

Dostat se co nejrychleji za svodidla je důležité i během dopravní nehody. "Řidič i spolujezdec hned sáhne pro vestu a jde za svodidla. Vpravo, žádné přebíhání ani nic podobného. Pokud přijede náklad, který má dvacet tun, je totiž konec," zdůraznil Milan Bajcura.

Za mimořádné riziko označil také přebíhání dálnice, kterým občas riskují chodci v úsecích mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví či Planou nad Lužnicí a Táborem. "Poblíž jsou například fabriky a obchodní zóny. Někdy lidé přebíhají dokonce s nákupními taškami. Tragicky skončil v listopadu loňského roku případ stopaře, kterého na dálnici smetlo auto," popsal.

Za velké riziko také policisté označují namrzající úseky, například na mostech. "Jsou místa, kde i když teploměr naměří deset stupňů nad nulou, tak na silnici může být náledí," varuje Milan Bajcura. Často se to stává také na Táborsku, a to kvůli okolním rybníkům. "Říká se tomu černý led. V podstatě nic není na silnici vidět, ale nedá se na ní udržet. |Vzniká třeba v zastíněných údolích," upřesnil Roman Trhlík.

V souvislosti se zřizováním nových dálničních oddělení se také otevírá zájemcům o policejní službu možnost podílet se na bezpečnosti provozu na dálnicích, a to s využitím moderních automobilů i motocyklů.

"Máme vozidla s vrcholnou motorizací, které značka Škoda dokáže nabídnout. Automobily jsou zánovní a pravidelně obměňované. Využíváme také motocykly BMW a nově i vozidla této německé značky. Pokud někoho práce u dálniční policie láká a bude mít zájem, rádi ho uvítáme a přijmeme do našich řad," uzavřel Jiří Ondruška.

Statistiky dopravní nehodovosti a výsledky činnosti dálničního oddělení Borek s porovnáním dálničního oddělení Chotoviny za leden

DO Borek: Dopravní nehody šetřené policií: 6x, při nich byly celkem 3 osoby lehce zraněny

Dopravní nehody (tzv. euroformuláře): 4x

Celkem zjištěných přestupků v dopravě: 107, při nich byly uděleny pokuty v příkazním řízení za celkovou částku 106.300 korun.

Z toho 12 přestupků bylo oznámeno do správního řízení

Požití alkoholu řidičem před jízdou: 2x

Užití zpoplatněné části dálnice bez úhrady bylo zjištěno celkem v 82 případech, byly uloženy pokuty v příkazním řízení za celkovou částku 179.000 korun

DO Chotoviny: Dopravní nehody šetřené policií: 5x, při nich byla jedna osoba zraněna těžce a 5 osob zraněno lehce

Dopravní nehody (tzv. euroformuláře): 4x

Celkem zjištěných přestupků v dopravě: 50, při nich byly uděleny pokuty v příkazním řízení za celkovou částku 42.300,- Kč. Z toho 4 přestupky byly oznámeny do správního řízení

Požití alkoholu řidičem před jízdou: 3x

Užití zpoplatněné části dálnice bez úhrady bylo zjištěno celkem v 51 případech, byly uloženy pokuty v příkazním řízení za celkovou částku 50.800 korun