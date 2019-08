Ani natáčení druhého a třetího dílu třetí řady Policie Modrava nebylo snadné, filmaři se museli vypořádat hned s několika komplikacemi.

2. DÍL – MUŽ V POZADÍ

Největším problémem bylo najít casino, kde by štáb mohl natáčet. Původně chtěl režisér Jaroslav Soukup točit v jednom z casin v Železné Rudě, ale tam filmaře nepustili. Lokační Daně Staškové se nakonec podařilo vyjednat natáčení v casinu u hraničního přechodu ve Strážném. Natáčet tam filmaři mohli jen od půl čtvrté ráno do cca deseti hodin dopoledne, což je doba, kdy už tam většinou nejsou žádní hosté. Ale podařilo se.

„Když jsme skončili a já si oddechl, tak mi producentka Jessica řekla jobovku. Druhý den jsme totiž měli natáčet pohřeb na hřbitově v Hartmanicích. To byla poměrně velká scéna – asi dvacet herců z různých divadel, hlavně mimopražských, kapela, kompars, vykopaný hrob… Jenže jednoho z herců den předtím odvezli do nemocnice na akutní operaci odchlíplé oční sítnice. Co teď? Produkce chtěla točit bez něj, ale to jsem odmítl. Ten herec byl důležitý pro další vývoj příběhu, nemohl na tom pohřbu chybět,“ řekl Deníku režisér Jaroslav Soukup. Ten ustál tlak produkce, aby se i přesto točilo, a trval na tom, že se musí najít pozdější termín. Produkce nakonec ustoupila a pohřeb se natočil za tři týdny.



3. DÍL – MILENEC Z CHURÁŇOVA

Při natáčení tohoto dílu byla nejobtížnější lokace u starého mlýna na Losenici za Karlinou pilou. Zbytky kamenné stavby jsou zarostlé a skoro se ztrácí v bujné vegetaci. „Abychom tam vůbec dostali techniku a herce, tak musela stavební služba prosekat asi sto padesát metrů cesty. Ale stálo to za to. Myslím, že scény u mlýna vyšly výborně,“ byl spokojen Soukup.

Dost podstatnou úlohu v tomto příběhu hraje vlčák Gaston, který pomůže vyřešit starou záhadu. Majitelka psa ho měsíc před natáčením cvičila na jednotlivé scény, které předepisoval scénář, a také se skamarádit se svým novým pánem, hercem Dušanem Sitkem.

„Pěknou vzpomínku mám na natáčení v meteorologické stanici na Churáňově ve výšce 1118 metrů. Natáčeli jsme tam jeden den, ale bylo to velmi zajímavé,“ řekl režisér.

Pokračování za týden.