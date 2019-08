Jak osm nových dílů vznikalo, kdo si v nich zahrál i jaká překvapení na účinkující čekala, prozradil autor celého projektu a zároveň režisér Jaroslav Soukup, který nechal Deník nahlédnout do zákulisí. A na závěr prozradil, zda má v plánu natočit pokračování.

To nejdůležitější na seriálu je napsat dobrý příběh. „První řadu Policie Modrava, tedy 16 dílů, jsme psali s Mirkem Vaicem téměř dva roky u mě v bytě. Byla to hrozná dřina. Psali jsme od osmi ráno do čtyř odpoledne v mé nevelké pracovně. V poledne jsme si dali krátkou pauzu a polévku s rohlíkem. Člověk si při psaní nesmí dát normální oběd, protože by rázem zlenivěl a nic nevymyslel,“ svěřil se režisér Soukup. Další řady seriálu Policie Modrava II a III už oba autoři psali v prostornější kanceláři v pražském Business parku Košíře. Tam je dokonce i klimatizace, což je přes léto příjemné. Napsat jeden díl seriálu Soukupovi s Vaicem trvá asi měsíc, takže tam stráví obvykle osm měsíců, než dokončí jednu řadu.

„Když chcete diváky zaujmout, vše je skryto v dobrém příběhu. A s tím je potíž, protože objevit dobrý námět není snadné. Musí být zajímavý a zároveň věrohodný. Takže vhodné náměty hledám mnoho měsíců před tím, než si sedneme a začneme psát. Zatím jsme napsali třicet dva příběhů a zabralo nám to včetně jejich natočení téměř deset let,“ uzavřel Soukup.

