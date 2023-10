Příslušníci ozbrojených složek společně s civilisty poměřili síly a dovednosti svých čtyřnohých svěřenců v základní poslušnosti, při vypracování patnáct stovek kroků dlouhé a čtyři hodiny staré stopy a při vypracování stopy dlouhé osm set kroků dlouhé a staré dvě hodiny. Zkouška poslušnosti se pak uskutečnila přímo v zátoňském v kempu. Stopy byly položené na travnatém povrchu od Polky až po Volary. Závodníci byli rozděleni na čtyři skupiny a každou posuzoval jiný rozhodčí. Místo a pořadí práce na stopě se určovalo losem. Úkolem psovoda a psa bylo, v časovém limitu, co nejpřesněji vypracovat pachovou stopu, zanechanou kladečem a nalézt předměty praktického charakteru ze skla, kovu, dřeva a látky. „Nejlepší poslušnost předvedla Monika Panznerová z regionu Ústí nad Labem se psem Demolition Man plemene border kolie, kdy této dvojici při předvedeném výkonu nevzal rozhodčí ani jeden jediný bod,“ řekl Pavel Šindelář, který dvoudenní klání na Šumavě organizoval a následně také odpovídá na otázky spolupracovníka Deníku Ladislava Berana.

Nejlepšího hodnocení na stopách dosáhl příslušník Městské policie Praha Miloslav Čeněk s německým ovčákem Ronym z Třešňáku, který předvedl vyrovnané výkony v sobotu i v neděli. Stejný psovod vedl i dalšího německého ovčáka Devila z Větrného vrchu a obsadil druhé místo. A protože se s tímto psem zúčastnil na jaře Mistrovství republiky obranářů v Srbské Kamenici, které vyhrál, získal titul Všestranný mistr Tartu pro rok 2023.

Slovem na konec poděkoval všem účastníkům ředitel Územního odboru Policie ČR Prachatice Pavel Bártík, který vyzdvihl důležitost služební kynologie pro všechny zúčastněné složky a dodal, že služební pes je nezbytnou součástí policistů a uznale se vyjádřil i k ostatním, kteří po dva náročné dny ukázali, že jsou mistry ve svém oboru. Na závěr společně s hlavním rozhodčím Janem Komárkem, ředitelem Mistrovství republiky Jiřím Dupalem předali vítězům poháry, diplomy i věcné výhry.

Kolik bylo účastníků a co byl největší problém?

Stopařského přeboru se zúčastnilo šestnáct psovodů. V náročném terénu některým psovodům i psům dělala problémy délka stop, označování předmětů ze skla a kovu, kde zůstává méně pachu než u jiných materiálů. Nakonec se s tím všichni poprali vcelku dobře a my víme na co víc zaměřit do budoucna.

Co pro vás služební kynologie a zejména čtyřnohý kolega znamená?

Služební pes je pro nás velký kamarád a láska k němu po celou dobu jeho psího života. Je to i o odpovědnosti a vytrvalosti při výcviku. Psi jsou pro nás nepostradatelní při vyhledávání osob, předmětů, ale také podle zákona o policii i donucovacím prostředkem.

Řekněte, jak si vedou policejní kynologové na Prachaticku. Měli jste případ zakročení se služebním psem?

Ano i letos se nám podařilo několik úspěšných akcí s využitím služebního psa. Například to bylo nalezení pohřešované osoby při pátrací akci, nalezli jsme i pachatele, který se vloupával do rekreačních objektů. Ten se po defektu svého vozidla ukryl v lese, ale měl smůlu, když ho našel služební pes.

Úspěšní jsme i při dohledání řidičů, kteří utečou od dopravních nehod. I letos se našemu kolegovi se svým služebním psem, specialistou na vyhledávání omamných a psychotropních látek, podařilo nalézt drogy v osobním autě.