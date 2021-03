Jak informoval krajský policejní mluvčí Jiří Matzner, policisté samozřejmě kontrolují i veřejné dopravní prostředky jako jsou vlaky a autobusy. "Spolupráce s celníky a vojáky funguje výborně. Lidé vesměs reagují rozumně, příjemně a chápou důvody těchto opatření," popsal Matzner, že konflikty policisté v terénu řeší jen výjimečně.

Za uplynulý operační den tedy od středy 3. března od 7. hodiny ranní do čtvrtka do 7 hodin ráno policisté v Jihočeském kraji realizovali celkem 8 960 kontrol. "Přitom zaznamenali 257 přestupků a odepřeli vjezd do okresu 66 vozidlům," shrnul činnost kolegů.