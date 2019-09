Podle programu dění na Schwarzenberském plavebním kanálu u potoku Schrollenbach mělo začít v sobotu 14. září ve 13 hodin. Když dorazila ke Schrollenbachu skupina turistů, bylo krátce před tři čtvrtě na jednu, ostatně jedna členka měla docela velké hodiny na ruksaku, které to dokazovaly: 12:43, čekal tu jen plavební ředitel, jinak nikde nikdo.

Ale krátce po jedné to tu začalo ožívat. Franz přivezl lavice, stoly a plavební háky, hned se začaly stoly a lavice stavět, dorazily i dámy z infocentra Tourismusverband Bóhmerwald, ty rozložily prospekty, ale také domácí buchty, kávu, pivo, limonády. Dorazil i autobus s muzikanty - s trubači na lovecké rohy Jaghornblásergruppe Böhmerwald. Mezi nimi stále dominoval Johann Peter, myslivec, dlouhou dobu starosta nedalekého Aigenu, za kloboukem malý tatrč z tetřeva a několik odznaků s borlicí, ostatně většina trubačů měla na klobouku podobné ozdoby. "Já už šéfa trubačů nedělám, támhle máme předsedu", ukazoval na chlapíka v rohu chatičky.

Plavební ředitel Hynek Hladík přivítal nejen trubače, ale především diváky za cestě za kanálem, jménem Tourismusverband Böhmerwald a jihočeského folklorního souboru Libín-S Prachatice, který je nositelem hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Potom povídal o historii plavebního kanálu, občas požádal trubače, aby zahráli nějakou znělku.

Když se blížilo půl třetí, vyzval malé plavce, aby přešli na druhý břeh. "V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce, u nás u Schwarzenberského plavebního kanálu je to jinak, u nás je dětská práce žádoucí! Pojďte sem, budete pracovat!" Do pohybu se dali i plavci v plaveckém se starými kalhotami, modrou pracovní zástěrou, světlou košilí a vestičkou, na hlavě nemůže chybět klobouk. Podívejte se, oni mají většinou na nohou dřeváky. A v ruce plavební háky. Několik plavebních háků přebývalo, jich se aktivně chopili malí plavci.

Došel čas na plavební rozkaz:

"Plavební rozkaz č.8/2019

k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 14. září 2019 v oblasti křížení s potokem Schrollenbach.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 98 ke stavidlu na potoce Schrollenbach.

Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Dáno v Prachaticích dne 3. září LP 2019."

"Malí plavci, odložte plavební háky a vhazujte dříví! Hlavně dejte pozor, ať nepocákáte mne, plavebního ředitele!"

Malí plavci se dali do práce, obzvlášť někteří vhazovali dříví tak šikovně, že to parádně stříklo za kanál a diváci dostali pořádnou sprchu.

"To je jen voda, žádný strach!", poznamenal plavební ředitel, každá sprcha vyvolala bouři výskání a smíchu.

"My máme vedle projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu společně s Tourismusverband Böhmerwald ještě jeden projekt - Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci, to víte potřebujeme mladé plavce! Budeme vydávat Učebnici plaveckého učně v češtině a v němčině, učebnice se jistě dostane do škol v okolí Schwarzenberského plavebního kanálu!"

Až teď, když si večer prohlížím dnešní fotografie, jsem si všiml, že se mezi děti přimotaly také dvě postavičky, které se v knížce jistě objeví, které se objevují i při přednáškách o plavení a plavebním kanálu na školách v okolí: české děvčátko Eliška, ta stojí za vodou a jen se kouká, a Jakob, kluk z Rakouska.

Dospělí plavci dohlíželi, aby se nic nestalo, to víte v rozkaze stálo, že nemá dojít k úrazům či ztrátám na životech. A takový plavební hák může být pořádně nebezpečný.

Za chvíli se voda dala do pohybu, s ní i polena a štěpiny, to jak jeden z plavců otevřel stavidla na potoku Schrollenbach. Do Vídně polena nedoplula, jen ke stavidlům. Dospělí plavci ukázali, jak vytahovat dřevo z vody. To musíte vzít plavební hák do ruky jako harpunu, seknout jím silně do polena a vytáhnout ho z vody ven. Ono se to lehce řekne, ale ta polena jsou jak živá, někdy se vůbec nestrefíš, jindy se sice strefíš, ale místo, aby se hák zabodnul do polena, tak se poleno jen roztočí ve vodě, nebo prostě ta rána není dost silná, poleno pořádně nenapíchneš, to spadne znovu do vody. K práci hráli trubači, docela to šlo od ruky.

Nakonec byla všechna polena z vody. Plavební ředitel poděkoval plavcům, poděkoval muzikantům, poděkoval divákům.

"Plavební sezóna bude ukončena za týden u potoku Ježová / Iglbach, to je asi pět kilometrů odsud. Hrát zpívat a tancovat bude folklorní soubor Libín-S Prachatice, samozřejmě se bude opět plavit, v letošním roce naposledy!"

"A opravdu se bude u Ježové plavit?", přišel se zeptat jeden z malých plavců. Možná, že jsme získali pro tuto "práci" plaveckého učně.

Po chvíli ještě jeden dotaz: "Bude tancovat ten soubor z Prachatic? Ti jsou super!", poznamenala tentokrát již dospělá divačka. "Ano, bude tam Libín-S Prachatice, bude české pivo, české klobásky a jiné dobroty! Až skončíme, soubor se přesune na druhý břeh Lipenského jezera do Dolní Vltavice, tam večer vyroste z vody zaplavená Dolní Vltavice v rámci projektu Dolní Vltavice žije - Untermoldau lebt!"

Ing. Hynek Hladík

předseda Libín-S Prachatice, z.s., a plavební ředitel