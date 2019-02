Prachaticko /FOTOGALERIE/ - Rubrika, kterou jinde nenajdete. Na www.prachaticky.denik.cz denně najdete polední menu jednotlivých restaurací na Prachaticku. Každý den si tak čtenář najde nabídku, jež je pro něj nevhodnější.

Jídelní lístky restaurací, které se do rubriky zapojily, najdete v naší přehledné fotogalerii. Denní nabídky restaurací na Prachaticku budou každý den do deseti hodin ráno aktualizovány.

Restaurace, které by se chtěly do rubriky zapojit, mohou kontaktovat Romanu Sládkovou e-mailem romana.sladkova@denik.cz nebo na telefonním čísle 602 66 76 14.