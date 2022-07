Název Zpožděné pohádky ze šumavských lokálek prý dostala kniha proto, že ni čtenáři museli dlouho čekat. První z jeho trilogie totiž vyšla už v roce 1993. Odehrávají v okolí šumavských Volar, odkud vyjíždějí vlaky do tří směrů a na každé z těch tratí se děje leccos zajímavého. Pohádky v sobě snoubí poetiku železnice a šumavské krajiny a vypráví nejen o mašinkách, ale i o neposedné kolejnici, nebo třeba bludné výhybce. Poslední zpožděné pohádky zase čtenářům vysvětlí, proč vlaky do nebe občas ujedou a ty do pekla počkají nebo i to, kde jsou na nádražích poklady. Vyprávění nejen dětem vysvětlí, často může za zpoždění na šumavských lokálkách a narušování jízdního řádu.