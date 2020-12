Český Krumlov pokryl na Boží hod vánoční sníh. A pohádkově zasněžené okolí zámku lákalo na procházku. Davy cizinců, jak bývalo zvykem, tu ale neproudily.

Pohádkově zasněžený Krumlov. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

U zámecké zahrady se procházela se psem a s manželem Jitka Koubová z Českého Krumlova. „Jsme ze sídliště Plešivec a na procházku s pejskem chodíme denně. Máme pejska z útulku. Já jsem servírka, takže jsem téměř bez práce, v podstatě od října jsem pořád doma,“ svěřila žena, která se vydává na dvou hodinovou vycházku. „Teď jsme u zámecké zahrady a obejdeme to, pak to vezmeme podél řeky, kolem města,“ líčila. Na svátky se chystá ještě k rodičům. „Dceru mám dospělou, takže to nějak neprožíváme. Dneska jdeme k mojí mamce, ta bydlí také v Krumlově a zítra jdeme k manželovo rodičům,“ vyprávěla s úsměvem Jitka Koubová.