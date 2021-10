Podzim 2021: Pravětínský potok čaruje

První říjnový víkend byl jak stvořený na procházky podzimní přírodou. Na jednu takovou se vydal Bohumil Kantor do okolí Vimperka. Přesněji to bylo k Pravětínskému potoku. Odtud poslal do redakce Prachatického deníku kouzelné fotografie přírody.

Fotografie Pravětínského potoka z víkendové procházky do redakce poslal Bohumil Kantor z Vimperka. | Foto: Bohumil Kantor