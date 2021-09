Další prověřování provádí prachatičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení a podezřelý se bude muset ze svého jednání do dvou týdnů opět zodpovídat před soudem.

"Podezřelý se vetřel začátkem září ve večerních hodinách do bytu v domově důchodců v Prachaticích k jedné seniorce. Ta však po jeho návštěvě zjistila, že jí chybí peněženka s finanční hotovostí. Krádeží jí tak podezřelý způsobil škodu za nejméně 750 korun. Policisté lustrací muže zjistili, že se jednání dopustil i přesto, že již byl v posledních třech letech za přečin krádeže odsouzen trestním příkazem okresního soudu," uvedla mluvčí.

