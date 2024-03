Na starý známý trik podvodníků „naletěl“ muž z Vimperska. Podvodník využil falešný profil na sociální síti Facebook a údajného kamaráda kontaktoval přes Messenger. Přišel o sedmdesát dva tisíce korun.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Komunikace s přáteli přes messenger není v dnešní době nic neobvyklého, a tak podvodníci využívají důvěřivost lidí. Právě tak dostal muž z Vimperska zprávu od svého známého, který ho žádal o o telefonní číslo, e-mail a bankovní společnost, u které má vedený účet. Chtěl mu poslat dárkovou kartu známého obchodu. „Dotyčný si myslel, že komunikuje svým známým, a tak údaje poskytl,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová postup muže, který v posledním týdnu naletěl podvodníkovi.

Odeslané údaje byla ale jen začátek dobře promyšleného podvodu. Falešný známý totiž dále požadoval, aby mu ve svém internetovém bankovnictví potvrdil kód. „Když se poškozený do internetového bankovnictví přihlásil, zjistil, že je tam zadán příkaz k úhradě ve výši zhruba 530 amerických dolarů,“ upřesnila. To už ale dotyčný muž zbystřil, nic nepotvrdil a z internetového bankovnictví se raději odhlásil. „Přesvědčovací metody mají podvodníci dokonale připravené, a tak během chatování neodbytný falešný známý dokázal podvedeného přesvědčit, aby se nebál kód potvrdit, že z jeho bankovního účtu žádné peníze neodejdou. To k uvěření legendy důvěřivému poškozenému stačilo,“ doplnila Martina Joklová.

Pak už to šlo ráz na ráz. Muž se znovu přihlásil do internetového bankovnictví, kde už přednastavenou částku k úhradě ve výši 3 000 amerických dolarů potvrdil. Peníze se okamžitě strhly z účtu a odešly neznámo kam. Podvedený až poté telefonicky kontaktoval přes mobilní telefon svého skutečného známého, který mu sdělil, že jeho profil někdo napadl a že se jedná o podvodné jednání. „Vyčíslená škoda, kterou podvodník způsobil je nejméně sedmdesát dva tisíce korun,“ zakončila Martina Joklová s tím, že podvod vyšetřují vimperští policisté.

Policisté radí:

- Ověřte si totožnost odesilatele zpráv hovorem, případně kontrolní otázkou, na kterou znáte odpověď jen vy dva

- Používejte silná hesla a dvoufázové ověření svých účtů

- Neposílejte NIKOMU údaje o svých mobilních číslech, emailových adresách

- Nepřeposílejte žádné autorizační kódy k různým platbám

- Nesdělujte citlivé informace o svých heslech do účtů

- Nekopírujte a nesdělujte údaje ze své platební karty

- Nikomu neříkejte přístupové údaje do svého internetového bankovnictví

