Šumava – Dva další zásahy mají za sebou členové šumavské HS, ve středu večer pátrání po ztracené běžkařce z Německa, a ve čtvrtek dopoledne vážný úraz desetiletého lyžaře.

Záchrana na Šumavě. Ilustrační foto | Foto: Horská služba

Žena na běžkách, ale bez jakékoliv další výbavy a zřejmě i bez větších zkušeností, vyjela z hotelu v Srní kolem desáté dopoledne. „Před půl čtvrtou odpoledne nám volali z hotelu, že paní se dovolala na recepci a někde zbloudila. Když jsme se s ní spojili, vůbec nám nedokázala říct, kde by mohla být, jen vysvětlila, že vyjela po strojem upravené běžecké stezce a na jejím konci pokračovala dál volným terénem,“ uvedl k začátku pátrání Aleš Janda, zasahující člen Horské služby Šumava s tím, že on sám vyjel na terénní čtyřkolce z Prášil a další člen HS z Kvildy.



Vzhledem k tomu, že ztracená běžkařka nedokázala lépe popsat místo, kde se nachází, zvažovali záchranáři možnost nasazení vrtulníku Armády ČR, se kterým jejich kolegové právě cvičili na Lipně. „Další možností bylo požádat o pomoc Policii ČR, aby vyslala vrtulník s termovizí. Ještě, než jsme dohodli nasazení letecké techniky, kolega z Kvildy paní našel u Zelenohorských chalup, tedy v místech, kde se podle nás rozhodně pohybovat neměla,“ uvedl Aleš Janda a dodal, že zcela vyčerpanou německou běžkařku poté záchranáři dopravili zpět do Srní.



Dnes kolem půl dvanácté zavolala obsluha vleku na stanici HS Zadov, že na churáňovské sjezdovce leží zraněný chlapec. „Když jsme s kolegou dorazili, viděli jsme, že desetiletý lyžař pláče bolestí. Zjistili jsme, že si s největší pravděpodobností zlomil při pádu nohu v oblasti bérce. Uklidnili jsme ho, nohu zafixovali vakuovou dlahou a uložili do vakuové matrace,“ popsal situaci na sjezdové trati Miroslav Cinádr, zasahující člen Horské služby Šumava.



Záchranáři poté zraněného hocha šetrně převezli na stanici HS. „Tam jsme poté hocha ještě ošetřili a po příjezdu předali posádce vozu Rychlé zdravotnické pomoci. Ti po konzultaci s lékařem podali chlapci tišící prostředky a pak jej sanitka převezla k hotelu Churáňov,“ uvedl Miroslav Cinádr s tím, že na místo dosedl vrtulník Letecké záchranné služby, který chlapce transportoval k dalšímu ošetření do nemocnice.



„Opět apeluji na všechny uživatele šumavských sjezdových tratí, aby jezdili s ohledem na vlastní schopnosti a na značný počet dalších lyžařů a snowboardistů na našich sjezdovkách. Nyní v období jarních prázdnin se na nich pohybuje velké množství dětí, často bez větších lyžařských zkušeností,“ důrazně varoval Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Doplnil, že stejně tak doporučuje běžkařům, aby se nevydávali do zimního terénu bez potřebného vybavení a aby pečlivě plánovali trasy tak, aby minimalizovali riziko zbloudění.



Radek Zeman, mluvčí Horské služby