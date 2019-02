Praha - S podporou rozvoje elektromobility počítá i ministerstvo životního prostředí v rámci rozšíření vozidel na alternativní pohon.

Podle tiskové mluvčí MŽP Petry Roubíčkové by se tak mělo stát ještě letos. „Ministerstvo životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí plánuje v druhé polovině letošního roku vyhlášení pilotního programu na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon pro municipality, kraje a obecně prospěšné společnosti. Program by se měl týkat jak vozidel s pohonem CNG, tak plug-in hybridy a elektromobily," uvedla mluvčí s tím, že ministerstvo plánuje na tuto podporu vyčlenit celkem 150 milionů korun.



Tato částka by se měla rozdělit mezi jednotlivé druhy alternativních pohonů. „U CNG uvažujeme o podpoře 50 tisíc korun, u plug-in hybrid 100 tisíc a u elektromobilů 150 tisíc korun. Dotace by se měly vyplácet na nová osobní auta a dodávky do hmotnosti 3,5 tuny. Na pilotní projekt pro obce, města a kraje by pak mohl v budoucnu navazovat i program pro občany," dodala Petra Roubíčková.



Další podporu pak podle jejích slov připravují, případně již realizují další resorty jako ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo dopravy. „Jejich podpora se týká výstavby infrastruktury, podpory podnikatelů a rozvoj čisté veřejné hromadné dopravy," doplnila tisková mluvčí MŽP.